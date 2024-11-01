edición general
Madrid tendrá un nuevo barrio del tamaño de Entrevías: 18.000 nuevas viviendas junto al Metropolitano

La Nueva Centralidad del Este es el útimo gran proyecto urbanísico que se va a construir sobre un espacio verde con humedales y lagunas. Madrid está a punto de sumar otro nuevo gran barrio gracias al desarrollo de la Nueva Centralidad del Este (NCE), en el distrito de San Blas-Canillejas, junto al estadio Metropolitano. Este ambicioso proyecto urbanístico, que aspira a construir en el último gran espacio verde del este de la capital, contempla la creación de 18.000 viviendas sostenibles que se distribuirán en cuatro grandes barrios.

#1 Barriales
Pelotazo al canto.
Sobres a gogo!!!!
#2 MetalAgm
#1 Y mas centralizacion, mas colapso de la movilidad de la ciudad, menos teletrabajo y mas España vaciada... en el plano y la teoria suena muy bien: barrio de los 15 minutos, vivienda protegida, zonas verdes, etc etc... en la practica generará mas concentración, mas colapso en la ciudad que ya está colapsada en transporte, mayor concentración y centralización y otro pelotazo donde la vivienda seguirá siendo cara para que los fondos de inversion e inmobiliarias y constructoras de amiguetes den otro pelotazo...
meroespectador #3 meroespectador *
Concejal de urbanismo: "Alcalde, necesitamos un nombre con tirón para un barrio de las afueras, algo que haga pagar a la gente los pisos al precio de zona centro de Madrid pero estando en un descampado a tomar por el culo pasado el Wanda, vamos que pegados a Coslada pero sin mencionarla que son rojazos".
Fazdeglande: "No lo sé, déjame ver... lo único que se me ocurre es que saquemos egsto a concurso con alguna consultora amiga para que nos de la solución por una pasta gansa".
Consultora: (18 segundos después de firmar el contrato): "La Nueva Centralidad del Este".
