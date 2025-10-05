edición general
Madrid paga 400.000 euros para vender por TV en EEUU y México el Festival de la Hispanidad de Ayuso y la región como destino turístico

Madrid paga 400.000 euros para vender por TV en EEUU y México el Festival de la Hispanidad de Ayuso y la región como destino turístico

[VISIBLE EN MODO LECTURA] El ejecutivo regional financia que Univisión emita en ‘streaming’, entre otros temas, partes de la cita amadrinada por la presidenta con una inversión millonaria.

reithor #1 reithor
Como será el producto que tienes que pagar por venderlo. ¿Piensas que es de lerdos? Siempre y cuando no se diga aquí que pagas 400000 y allí pagues 200000, y la otra parte del diner se enQuironice...
