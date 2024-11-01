edición general
Madrid y Cataluña se unen para competir por la gigafactoría europea de IA: una apuesta de más de 4.000 millones y horizonte 2027–2028

El Gobierno ha anunciado que Madrid se incorporará, junto a Cataluña, a la candidatura española para optar a una de las futuras gigafactorías europeas de IA

angeloso #5 angeloso *
Sí que está Madrid sobrada de energía eléctrica, debe tener unos embalses que... placas solares... parques eólicos... Libertad.
Tarod #7 Tarod
#5 para eso esta el resto de comunidades. Cada cual a lo suyo.
eldet #2 eldet
no seria mejor ponerla en alguna de las otras ciudades para evitar que todo sea una megaciudad Madrid/Barcelona?
Dragstat #3 Dragstat
#2 "La candidatura española se apoyará en dos ubicaciones: la ya definida de Móra la Nova (Tarragona) y un segundo emplazamiento en San Fernando de Henares (Madrid)"

No es Barcelona, y la de Madrid si está muy cerca de Madrid capital, así que más gentrificación si se consigue.
Andreham #4 Andreham
#2 Esa es la idea, la pondrán en Aragón, que al paso que vamos estará en las afueras de Madrid y Barcelona en unos 15 años.
a69 #6 a69
Que hace exactamente una gigafactoria de IA? Es lo que antes llamaban datacenter antes que produjera rechazo por el consumo de agua y electricidad??
taSanás #1 taSanás *
Siempre optamos a mega cosas, pero nunca vienen
