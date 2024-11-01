·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10009
clics
¿Por qué... no nos estamos preparando?
6697
clics
Sopa de ajo
7594
clics
Jordi Évole deja en evidencia a Ayuso por defender a Julio Iglesias: "Guarden este tuit"
6632
clics
Una joven española vive sola en el bosque y paga 6 euros al año de agua: 'Me considero una persona rica en tiempo'
7287
clics
VÍDEO | Las imágenes de 2005 que dejan en evidencia a Julio Iglesias: 'No se podía saber'
más votadas
584
Un conocido informático descubre los contratos del Gobierno de Ayuso a los medios de derecha y extrema derecha, uno por uno: consulta aquí la lista
609
Gigantes tecnológicos estadounidenses se alían con la extrema derecha europea para eliminar las normas de la UE [ENG]
593
Denuncian que Madrid juzga "en diferido" las causas que afectan al PP: "Quien tiene madrina, se bautiza"
462
Investigación: Ayuso desvió en 2022 otros 191 millones de las residencias para pagar facturas de la sanidad privatizada
710
Urgencias a 4 grados bajo cero, pacientes sin mantas y camas en los pasillos: así muere el Hospital La Paz
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
22
clics
Madrid y Cataluña se unen para competir por la gigafactoría europea de IA: una apuesta de más de 4.000 millones y horizonte 2027–2028
El Gobierno ha anunciado que Madrid se incorporará, junto a Cataluña, a la candidatura española para optar a una de las futuras gigafactorías europeas de IA
|
etiquetas
:
ia
,
europa
5
0
0
K
77
tecnología
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
0
0
K
77
tecnología
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#5
angeloso
*
Sí que está Madrid sobrada de energía eléctrica, debe tener
unos embalses que... placas solares... parques eólicos...
Libertad.
1
K
20
#7
Tarod
#5
para eso esta el resto de comunidades. Cada cual a lo suyo.
0
K
13
#2
eldet
no seria mejor ponerla en alguna de las otras ciudades para evitar que todo sea una megaciudad Madrid/Barcelona?
1
K
13
#3
Dragstat
#2
"La candidatura española se apoyará en dos ubicaciones: la ya definida de Móra la Nova (Tarragona) y un segundo emplazamiento en San Fernando de Henares (Madrid)"
No es Barcelona, y la de Madrid si está muy cerca de Madrid capital, así que más gentrificación si se consigue.
0
K
20
#4
Andreham
#2
Esa es la idea, la pondrán en Aragón, que al paso que vamos estará en las afueras de Madrid y Barcelona en unos 15 años.
0
K
8
#6
a69
Que hace exactamente una gigafactoria de IA? Es lo que antes llamaban datacenter antes que produjera rechazo por el consumo de agua y electricidad??
0
K
10
#1
taSanás
*
Siempre optamos a mega cosas, pero nunca vienen
0
K
8
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
unos embalses que... placas solares... parques eólicos...Libertad.
No es Barcelona, y la de Madrid si está muy cerca de Madrid capital, así que más gentrificación si se consigue.