edición general
13 meneos
40 clics
Madrid anuncia la apertura de cinco nuevos centros de salud mientras faltan médicos en 194: estas serán las ubicaciones

Madrid anuncia la apertura de cinco nuevos centros de salud mientras faltan médicos en 194: estas serán las ubicaciones

Más del 70% de los centros de atención primaria tienen vacantes en su plantilla, según los sindicatos. La Comunidad de Madrid ha anunciado la apertura de cinco nuevos centros de salud entre finales de 2025 y principios de 2026. Las nuevas construcciones completan el 30% de los 34 centros prometidos por Isabel Díaz Ayuso al inicio de la legislatura y se repartirán entre la capital y los municipios del sur.

| etiquetas: centros salud , en madrid , abren 6 nuevos , faltan 194 medicos ya
11 2 0 K 153 actualidad
12 comentarios
11 2 0 K 153 actualidad
Comentarios destacados:    
#3 tierramar
Porque se trata de dar contratos de construcción a las empresas de los amiguitos, no de mejorar la sanidad. El presupuesto de sanidad desviado a construcción en lugar de a sanidad
4 K 57
alcama #8 alcama
#3 Ahora resulta que crear centros de salud de atención primaria para la sanida publica es de fachas., jajajaja
0 K 6
makinavaja #9 makinavaja
#8 SI no les asignas médicos y enfermeras, ya me dirás para que sirven.... :troll: :troll:
1 K 17
alcama #10 alcama
#9 Efectivamente, y si tienes médicos y no tienes centros tampoco sirven de nada.
Los problemas se van resolviendo y cuando esos centros tengan médicos, la noticia no la verás en Meneame (porque no interesa que se vea, ya se sabe)
0 K 6
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Los nuevos complejos se ubicarán en Montecarmelo, Butarque, Móstoles Pau 4 y Parla Residencial Este. Además, se llevará a cabo la reforma completa del dispositivo Cáceres, también en Madrid, que completa la lista anunciada. Los cinco nuevos centros se suman a los finalizados desde julio de 2023 que, según la Consejería de Sanidad, ya atienden a su población de referencia: Las Tablas (Madrid), Navalcarnero II, Parque Oeste (Alcorcón), Sevilla La Nueva y Collado Villalba Pueblo.
0 K 20
pepel #4 pepel
Van a trocear el IFEMA.
0 K 20
#5 Icelandpeople
Faltan médicos, profesores y otros profesionales, y los que hay trabajan en dos sitios o más.

Madrid acabará como Ibiza, durmiendo todos en literas para pagar los alquileres.
0 K 20
#11 Suleiman
Lo importante es el ladrillo , comprar maquinas e instrumentos a los colegas para llevarse comisión y ya esta... Esto queda muy bien, pero luego quien cojones son los que lo utilizan? No se.... pero la gente se queda con la apertura.
0 K 13
Kantinero #7 Kantinero
A ver que es el PP....los ladrillos son más importantes que los médicos.....
Además si no tenemos médicos para ocuparlos , montamos una oficina más del español y otra del estudio de la tauromaquia, y las demás se las prestamos a Quiron.
Cantó...estas libre ?
0 K 12
oceanon3d #2 oceanon3d
Sobres. Lo único que le interesa al PP.
0 K 7
Cosmos1917 #12 Cosmos1917
Mientras que un solo CEO cobre mas que un médico seguiremos viviendo en la barbarie.....y ojalá fuera una exageración.
0 K 7
alcama #6 alcama
De la huelga a nivel nacional contra la ministra de Sanidad y su borrador ¿hay alguna noticia en Meneame?
0 K 6

menéame