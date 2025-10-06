Madrid anuncia la apertura de cinco nuevos centros de salud mientras faltan médicos en 194: estas serán las ubicaciones

Más del 70% de los centros de atención primaria tienen vacantes en su plantilla, según los sindicatos. La Comunidad de Madrid ha anunciado la apertura de cinco nuevos centros de salud entre finales de 2025 y principios de 2026. Las nuevas construcciones completan el 30% de los 34 centros prometidos por Isabel Díaz Ayuso al inicio de la legislatura y se repartirán entre la capital y los municipios del sur.
Los problemas se van resolviendo y cuando esos centros tengan médicos, la noticia no la verás en Meneame (porque no interesa que se vea, ya se sabe)
Madrid acabará como Ibiza, durmiendo todos en literas para pagar los alquileres.
Además si no tenemos médicos para ocuparlos , montamos una oficina más del español y otra del estudio de la tauromaquia, y las demás se las prestamos a Quiron.
Cantó...estas libre ?