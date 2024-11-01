edición general
6 meneos
7 clics
El plan de Ayuso para atraer inmigrantes de Latinoamérica con contrato

El plan de Ayuso para atraer inmigrantes de Latinoamérica con contrato

Se trataría de formar en sus países,La Comunidad de Madrid formará en sus países a trabajadores mayormente de Ecuador, República Dominicana, Colombia y Perú para que luego puedan desarrollar en Madrid puestos de trabajo en los que falta mano de obra y que forman parte del catálogo nacional de ocupaciones de difícil cobertura del ámbito sanitario, donde se necesita mano de obra por el envejecimiento de la población.

| etiquetas: ayuso , sanidad , contratación , inmigrantes , formación , convalidación , e
6 0 3 K 48 actualidad
9 comentarios
6 0 3 K 48 actualidad
Dragstat #5 Dragstat *
Ya se sabía que los niños ahora los traen ya crecidos y formados de otros países. Lo de pagar para formarlos allí ya es la evolución del esperpento. Lo siguiente ya será pagar a familias para que los tengan allí y los mantengan hasta que puedan venir a trabajar. Construir viviendas en estos paises para que puedan tener más hijos también es mas barato. Podrían pensarlo a ver.
2 K 38
Gry #2 Gry
Anda, coincide con Sánchez en impulsar la contratación en origen. xD
2 K 31
Sayit #4 Sayit *
Lo que viene siendo convaliderles los estudios, para que puedan trabajar en la sanidad en puestos de difícil cobertura, que será medicina, enfermería, etc, porque TCAES, auxiliares de farmacia o de laboratorio no faltan en el país con más parados de Europa o también?, porque entonces estaríamos hablando de otra cosa que se lleva haciendo décadas en EEUU.
2 K 23
#6 Borgiano
#4 Aquí se van las enfermeras españolas al extranjero porque pagan poco, y en lugar de pagar más la idea es traer enfermeras del tercer mundo que acepten lo que sea... maravilloso todo.
1 K 16
Sayit #8 Sayit
#6 Exacto, pero ahí está el esperpento este de presidenta.
0 K 7
banense #1 banense
Luego ya si eso les esclavizamos.
2 K 21
Kantinero #3 Kantinero
La razón y La Yuso, no pienso ni abrirla
1 K 21
Sayit #9 Sayit
#3 Pues no veo que en ningún otro medio se hable de ello y es importante, la cabeza la tenemos para algo más que para separar las orejas.
0 K 7
XtrMnIO #7 XtrMnIO
Mano de obra barata.
0 K 13

menéame