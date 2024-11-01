El plan de Ayuso para atraer inmigrantes de Latinoamérica con contrato

Se trataría de formar en sus países,La Comunidad de Madrid formará en sus países a trabajadores mayormente de Ecuador, República Dominicana, Colombia y Perú para que luego puedan desarrollar en Madrid puestos de trabajo en los que falta mano de obra y que forman parte del catálogo nacional de ocupaciones de difícil cobertura del ámbito sanitario, donde se necesita mano de obra por el envejecimiento de la población.