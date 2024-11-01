·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10212
clics
Sin justicia, ¿para qué sirve el estado de derecho?
5264
clics
Esperanza Aguirre dice que el novio de Ayuso tiene 'una discusión con Hacienda' y Emilio Delgado responde con todas las de la ley
3973
clics
Lo despidieron tras seis años sin trabajar: así logró engañar a la empresa automatizando su trabajo
4036
clics
Trump con dificultades para mantener los ojos abiertos durante un acto en la Casa Blanca [ENG]
2735
clics
Rafael Fontán, estudioso del olivo: "Si plantas un hueso de aceituna no saldrá un olivo. Saldrá un acebuche. La semilla vuelve al origen, al abuelo, la planta silvestre ancestral"
más votadas
269
China ordena el uso exclusivo de chips de IA nacionales en centros de datos estatales: un giro estratégico que sacude a la industria global de semiconductores
386
Burkina Faso a Trump: África sufre por el imperialismo, no por terrorismo
265
Muere el Trasllambrión, el último glaciar de León
324
Parlamentaria de VOX expulsada de la tribuna por hablar de ETA cuando se debatía sobre fiscalidad
381
Fiscales y magistrados europeos muestran preocupación por juicio al fiscal general español
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
12
meneos
10
clics
Madrid admite fallos en la comunicación de resultados del cribado de cáncer de colon, con 500 personas afectadas
La administración, no obstante, defiende que no ha habido diagnósticos erróneos y que el problema se ha limitado a las comunicaciones
|
etiquetas
:
madrid
,
ayuso
,
sandidad
,
cribados
10
2
1
K
102
actualidad
9 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
10
2
1
K
102
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#5
pepel
www.meneame.net/story/comunidad-madrid-asegura-ha-enviado-sms-todos-af
0
K
20
#4
Sr.No
Así pasa que hace un par de semanas no querían comunicar al Ministerio de Sanidad los datos de cribado de cáncer.
1
K
19
#8
pitercio
Se explican esos nervios y rebeldía cuando Sanidad les pide los datos.
0
K
12
#1
Quillotro
Pero es para que no sufran estrés, como dijo el otro... Información errónea en casos de cáncer. Madre mía. Y eso que la sanidad madrileña es la mejor del mundo, según dijo "la jefa Isa" hace cuatro días.... Total, que son 500 casos de nada.
0
K
10
#7
JuanCarVen
#1
El dato es cuántos errores puede haber actuando según protocolo. Son 500 muchos o son los esperados.
0
K
14
#9
dark_soul
#1
... 500 parece el típico numero que te inventas para hacer ver que no son muchos sin parecer pocos. Si es el caso, es probable que sean más o no tengan ni puta idea de cuantos son.
0
K
7
#2
tromperri
Hay que reconocer que gestionar gestionan de puto culo... y además se acuestan con fascistas.
0
K
9
#3
Quillotro
#2
Ehh... que Almeida ya dijo que eran fascistas pero sabían gobernar. Acertó una de dos, no está mal.
1
K
17
#6
Andreham
Ojalá sea verdad y no haya habido diagnósticos erróneos.
0
K
8
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente