edición general
12 meneos
10 clics
Madrid admite fallos en la comunicación de resultados del cribado de cáncer de colon, con 500 personas afectadas

Madrid admite fallos en la comunicación de resultados del cribado de cáncer de colon, con 500 personas afectadas

La administración, no obstante, defiende que no ha habido diagnósticos erróneos y que el problema se ha limitado a las comunicaciones

| etiquetas: madrid , ayuso , sandidad , cribados
10 2 1 K 102 actualidad
9 comentarios
10 2 1 K 102 actualidad
Sr.No #4 Sr.No
Así pasa que hace un par de semanas no querían comunicar al Ministerio de Sanidad los datos de cribado de cáncer.
1 K 19
pitercio #8 pitercio
Se explican esos nervios y rebeldía cuando Sanidad les pide los datos.
0 K 12
#1 Quillotro
Pero es para que no sufran estrés, como dijo el otro... Información errónea en casos de cáncer. Madre mía. Y eso que la sanidad madrileña es la mejor del mundo, según dijo "la jefa Isa" hace cuatro días.... Total, que son 500 casos de nada.
0 K 10
JuanCarVen #7 JuanCarVen
#1 El dato es cuántos errores puede haber actuando según protocolo. Son 500 muchos o son los esperados.
0 K 14
dark_soul #9 dark_soul
#1 ... 500 parece el típico numero que te inventas para hacer ver que no son muchos sin parecer pocos. Si es el caso, es probable que sean más o no tengan ni puta idea de cuantos son.
0 K 7
#2 tromperri
Hay que reconocer que gestionar gestionan de puto culo... y además se acuestan con fascistas.
0 K 9
#3 Quillotro
#2 Ehh... que Almeida ya dijo que eran fascistas pero sabían gobernar. Acertó una de dos, no está mal.
1 K 17
Andreham #6 Andreham
Ojalá sea verdad y no haya habido diagnósticos erróneos.
0 K 8

menéame