Madre de Lance Stroll aparece en archivos del caso Epstein

Sin embargo, expertos en periodismo y documentación legal advierten que la presencia de un nombre o dirección de correo en archivos de Epstein no implica automáticamente participación en actividades delictivas ni indica conducta impropia, sino que puede reflejar simplemente una coincidencia de contactos sociales o profesionales incluidas en registros masivos liberados bajo la Epstein Files Transparency Act o normas similares.

1 comentarios
Zarangollo #1 Zarangollo
Depende, si es rico, malvado o lo odiamos si, si es adorable, buena persona o irrelevante no pasa nada :roll:
