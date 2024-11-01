Madre de Lance Stroll aparece en archivos del caso Epstein

Sin embargo, expertos en periodismo y documentación legal advierten que la presencia de un nombre o dirección de correo en archivos de Epstein no implica automáticamente participación en actividades delictivas ni indica conducta impropia, sino que puede reflejar simplemente una coincidencia de contactos sociales o profesionales incluidas en registros masivos liberados bajo la Epstein Files Transparency Act o normas similares.