La madre de una de las menores halladas sin vida en Jaén: "No me cuadraba nada. Ella decía que estaba bien con sus compañeros"  

Tal como ha explicado la madre de la joven, la noche del sábado habló con su hija para acordar que llegaría a casa a las 22:00 horas y, además, la menor contó dónde se encontraba exactamente. La mujer le pidió que tuviera cuidado, pues se trata de una zona con escasa iluminación. Sin embargo, la preocupación comenzó cuando, pasada la hora señalada, la niña no respondía ni a los mensajes a las llamadas. Fue entonces cuando la mujer se puso en contacto con la madre de la otra niña y acudieron al parque a buscarlas: "No me cuadraba nada"...