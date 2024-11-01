edición general
La madre de una de las menores halladas sin vida en Jaén: "No me cuadraba nada. Ella decía que estaba bien con sus compañeros"

Tal como ha explicado la madre de la joven, la noche del sábado habló con su hija para acordar que llegaría a casa a las 22:00 horas y, además, la menor contó dónde se encontraba exactamente. La mujer le pidió que tuviera cuidado, pues se trata de una zona con escasa iluminación. Sin embargo, la preocupación comenzó cuando, pasada la hora señalada, la niña no respondía ni a los mensajes a las llamadas. Fue entonces cuando la mujer se puso en contacto con la madre de la otra niña y acudieron al parque a buscarlas: "No me cuadraba nada"...

YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo *
... "Alumbrábamos con la linterna del móvil, pero no se veía nada. Llegamos a pensar que estaban escondidas", ha explicado la mujer. Minutos después, hallaron a las menores y llamaron tanto a la Policía como a emergencias, "pero ya era demasiado tarde"...

"alumbrábamos con la linterna del móvil, pero no se veía nada"... ¡esos parques tan bien iluminados de nuestras ciudades, eso sí, para la hipocresia navideña no faltan luces!
2 K 40
#4 Einwanderer
#1 Iluminemos todo. Nunca se sabe cuándo será necesario para buscar un cadáver.
3 K 22
Naranjin #5 Naranjin
#4 entiendo tu ironía y me he reído...pero es normal y es durísimo perder a un hijo
0 K 6
#7 Einwanderer *
#5 Era una respuesta al comentario sobre la iluminación. Siempre me ha sorprendido el exceso de iluminación que hay en España (y aún así, con contrastes enormes, falta de uniformidad, de forma muy deficiente).
Obviamente debe de ser terrible, pero el problema quizás sean las convenciones culturales, los prejuicios, las rígidas estructuras sociales y familiares, o el ethos actual, no las lámparas del parque.
0 K 7
#3 poxemita
Estos casos dan miedo por el morbo que pueden generar, las aves de rapiña y los padres que igual no quieren creerse los hechos.
0 K 14
EldelaPepi #6 EldelaPepi
Buitre Griso.
0 K 13
#8 Tecar
Uff!
Qué mal rollo tiene esto.
0 K 7

