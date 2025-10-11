edición general
15 meneos
16 clics

Madagascar: militares se rebelan y llaman a desobedecer las órdenes de disparar contra los manifestantes

El contingente militar en cuestión también instó a policías y gendarmes a unirse a su causa, y pidió a los soldados apostados en los alrededores del palacio presidencial que abandonaran sus posiciones y bloquearan el aeropuerto. Las protestas comenzaron con reclamos por un mejor acceso al agua y a la electricidad, así como por el deterioro del sistema de salud y el alto nivel de corrupción. Sin embargo, frente a la represión y convencidos de que el Gobierno no los escuchaba, los manifestantes empezaron a exigi la dimisión del gobierno.

| etiquetas: madagascar , protestas , sublevación militar , rajoelina , represión
13 2 0 K 147 actualidad
3 comentarios
13 2 0 K 147 actualidad
Dr.Who #1 Dr.Who *
vídeo del ejército uniéndose a las protestas: www.youtube.com/shorts/JvFSgoQXX-k
0 K 18
#3 CrudaVerdad
Así inician los golpes de Estado y la posible llegada de una dictadura militar.
0 K 10
#2 DonaldBlake
¡Qué envidia de militares!
0 K 8

menéame