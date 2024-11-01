Macron visita Andorra con el acuerdo de asociación con la UE como prioridad

Uno de los principales temas de los que han hablado es el acuerdo de asociación entre el estado pirenaico y la Unión Europea, por el cual Macron ha reiterado el “apoyo incondicional” de Francia. Entre otros temas relevantes que se han abordado está el de la despenalización del aborto, “siempre dentro del marco institucional andorrano”, y las conexiones con Francia perjudicadas por deslizamientos de tierra durante el invierno. Espot ha coincidido con Macron en la importancia de la presencia de la enseñanza francesa en el territorio andorrano...