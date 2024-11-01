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Macron visita Andorra con el acuerdo de asociación con la UE como prioridad

Macron visita Andorra con el acuerdo de asociación con la UE como prioridad

Uno de los principales temas de los que han hablado es el acuerdo de asociación entre el estado pirenaico y la Unión Europea, por el cual Macron ha reiterado el “apoyo incondicional” de Francia. Entre otros temas relevantes que se han abordado está el de la despenalización del aborto, “siempre dentro del marco institucional andorrano”, y las conexiones con Francia perjudicadas por deslizamientos de tierra durante el invierno. Espot ha coincidido con Macron en la importancia de la presencia de la enseñanza francesa en el territorio andorrano...

| etiquetas: macron , visita , andorra , acuerdo , asociación , ue , francia
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4 comentarios
8 1 0 K 96 actualidad
cocolisto #1 cocolisto
Me llama la atención lo poco que se ha reflejado esta noticia en los grandes medios al respecto.
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#2 lawerka
Se expatría por los elevados impuestos?
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Cantro #3 Cantro
Es jefe de estado de los dos países. Debe ser una negociación bien curiosa
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#4 guuilesmiz
#3 tengo entendido que el jefe de estado de Andorra es medio año el jefe de estado de Francia, y el otro medio año el obispo de la Seu d'Urgell por parte de España (pero no nuestro jefe de estado); o que son ambos al 50%. No creo que el obispo ejerza la misma dedicación que Macron para con su país...
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menéame