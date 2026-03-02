edición general
La Macroencuesta de Igualdad se esperaba adulterada, y no ha defraudado

Apenas unos días más tarde de saber que Ana Redondo vetaba ilegalmente a toda asociación crítica con la criminalización de la prostitución del acceso a las ayudas de su Ministerio, hoy de nuevo nos toca escribir sobre la encuesta del CIS encargada por Igualdad (330.000€ de gasto público) y sus adulterados resultados. No bastaba saber que esta encuesta era un premeditado acto de propaganda para acaparar el 8M y que Jose Félix Tezanos es un socialista de carrera que no disimula haber tomado una institución pública como el CIS para hacerla brazo.

comentarios
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
viendo el ganado que pasta por alli...sorpresa ninguna
BlackDog #2 BlackDog
No es magia, son tus impuestos
