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Lula: “Trump no tiene derecho a levantarse por la mañana y amenazar a un país”

Lula: “Trump no tiene derecho a levantarse por la mañana y amenazar a un país”

El presidente de Brasil en Brasilia, sobre el desorden mundial, las elecciones con otro Bolsonaro, su carrera y su visita a España para reunirse con Sánchez y otros líderes internacionales.

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