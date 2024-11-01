Lula promulga la Ley del Gas del Pueblo para recargas gratuitas en 15 millones de hogares con pocos recursos

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha aprobado la creación de un programa --bautizado como 'Gas del Pueblo'-- para asegurar la recarga sin coste de bombonas de 13 kilogramos a los hogares vulnerables inscritos en el Registro Único de Programas Sociales del Gobierno Federal (CadÚnico), con la previsión de que la medida beneficie a unos 50 millones de personas.