Lula promulga la Ley del Gas del Pueblo para recargas gratuitas en 15 millones de hogares con pocos recursos

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha aprobado la creación de un programa --bautizado como 'Gas del Pueblo'-- para asegurar la recarga sin coste de bombonas de 13 kilogramos a los hogares vulnerables inscritos en el Registro Único de Programas Sociales del Gobierno Federal (CadÚnico), con la previsión de que la medida beneficie a unos 50 millones de personas.
| etiquetas: brasil , lula
Pero riete tu de las familias, con padres que pagan religiosamente una hipoteca, y sus hijos se emancipan del hogar y no pueden acceder a las ayudas alquiler joven, porque el requisito mínimo para una habitación, es que no pase de 300€ en Madrid, cuando no encuentras nada por menos de 600€ Bueno si, miento, en Azuqueca de Henares y con un Cercanías en huelga encubierta todos los días.