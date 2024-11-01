edición general
Lula promulga la Ley del Gas del Pueblo para recargas gratuitas en 15 millones de hogares con pocos recursos

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha aprobado la creación de un programa --bautizado como 'Gas del Pueblo'-- para asegurar la recarga sin coste de bombonas de 13 kilogramos a los hogares vulnerables inscritos en el Registro Único de Programas Sociales del Gobierno Federal (CadÚnico), con la previsión de que la medida beneficie a unos 50 millones de personas.

... para poder beneficiarse de este subsidio, los solicitantes han de acreditar como máximo "ingresos por persona de hasta la mitad del salario mínimo", ha informado la Presidencia brasileña en un comunicado recogido por la Agencia de Brasil...
Conozco muchas familias en España con comedor escolar gratuito, sin nómina, con ayudas de 450€ por hijo por no estar casados (solo por el rito que todos conocemos) y tienen mas de tres hijos, con casas para realojados y ayuda bono social energético, cuando no enganche a la línea eléctrica y son españoles, muy españoles.
Pero riete tu de las familias, con padres que pagan religiosamente una hipoteca, y sus hijos se emancipan del hogar y no pueden acceder a las ayudas alquiler joven, porque el requisito mínimo para una habitación, es que no pase de 300€ en Madrid, cuando no encuentras nada por menos de 600€ Bueno si, miento, en Azuqueca de Henares y con un Cercanías en huelga encubierta todos los días.
#2 Haberte esforzado mas.
