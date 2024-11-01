·
Luis García Berlanga y Juan Antonio Bardem se la jugaron tanto con la censura en plena posguerra que hoy el Día del Cine Español se dedica a una película irrepetible
'Esa pareja feliz' no es la obra maestra a la que después nos acostumbraron, pero tienes que verla para entender la historia del cine español
cultura
Siempre me ha sorprendido que un cineasta que parió obras como Plácido o el Verdugo no tenga el lugar que se merece, que es estar entre los mejores cineastas de todos los tiempos. El Verdugo te la firma Billy Wilder y estaríamos hablando de una de las diez mejores películas de todos los tiempos, la misma película y sin cambiar nada. Que mal hemos tratado nuestro cine patrio. Pero gracias a personas como Berlanga o Buñuel que jamás les podremos devolver ni una mínima parte de lo que nos dieron.
