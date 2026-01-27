·
Lugares a los que ir cuando no tienes dinero
1.- Al trabajo.
enviado
____
22 comentarios
COMENTARIOS DESTACADOS
#3
: «A la mierda.»
Estoeslaostia
2026-01-27 19:59:03
#4
: «4.- A Murcia.»
Charles_Dexter_Ward
2026-01-27 19:59:49
#5
: «5.- Al Nótame.»
Pertinax
2026-01-27 20:02:13
#2
: «3.- La uno si tienes trabajo, en caso contrario al SEPE.»
drstrangelove
2026-01-27 19:58:10
#1
: «2 - A trajinar con tu pareja»
Powertrip
2026-01-27 19:58:08
#3
Estoeslaostia
A la mierda.
6
K
63
#4
Charles_Dexter_Ward
4.- A Murcia.
3
K
59
#20
sotillo
#4
No se, en Toledo hay una campana muy gorda, seguro que puedes dar un campanazo mejor que en Murcia y dicen que se ve Cuenca
0
K
11
#22
Charles_Dexter_Ward
#20
Buah, si tienen campana mañana mismo voy pa'lla.
0
K
20
#5
Pertinax
*
5.- Al Nótame.
2
K
46
#2
drstrangelove
3.- La uno si tienes trabajo, en caso contrario al SEPE.
2
K
29
#19
sotillo
#2
¿Al SEPE, que pasa, no tienes un cuñado que sabe del trabajo perfecto, ese que solo un Abascal rechazaría?
0
K
11
#1
Powertrip
2 - A trajinar con tu pareja
2
K
28
#18
sotillo
#1
Para empezar con buen humor y relajado
0
K
11
#10
elgranpilaf
A escribir tonterías en Menéame
1
K
21
#7
Cuchifrito
*
6.- A Youtube a ver a Llados
1
K
21
#9
ronko
#7
Lo mismo pero con YouTube revanced.
0
K
7
#6
Magankie
5.- A casa de tus padres.
1
K
19
#21
sotillo
#6
Búscate un curro, sí Abascal puede y Ayuso tiene un ático ¿Qué te lo impide? Incluso Frigodedo tiene hueco en el congreso
0
K
11
#8
Lutin
*
8- A por bolets.
1
K
17
#13
calde
10 - a cualquier sitio cercano para no tener que gastar en gasolina ni transporte público.
0
K
14
#15
powernergia
Nosotros íbamos al campo, mucho frío, pero divertido.
0
K
12
#14
josde
A la cama a soñar con una vida mejor.
0
K
11
#11
Zarangollo
9- A echar el currículum en una consultora
0
K
10
#12
Perrota
A mamarla. Vendo Opel Corsa.
0
K
10
#17
harverto
A disfrutar de la vida
0
K
10
#16
kinnikuman
A... noséqué.
www.youtube.com/watch?v=6npwrXoWRus
0
K
7
Ver toda la conversación (
22
comentarios)
