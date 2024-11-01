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Lufthansa cancela 20.000 vuelos para ahorrar combustible

A finales de abril o principios de mayo se publicará una nueva planificación de rutas para los próximos meses.

| etiquetas: diésel , combustible , crisis
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3 comentarios
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Andreham #1 Andreham
Los contratos sagrados del libre mercado capitalista.

La eficiencia y el interés general de las empresas, que siempre miran por el usuario.

Venga :-) A disfrutarlo :-)
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DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle
Se puede hacer con todo?

Yo compré este bmw pero ahora no puedo pagarlo... rebajo la deuda vale?
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CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
A ver si le dan un descanso a los pobres baleares
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menéame