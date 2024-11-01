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Lufthansa cancela 20.000 vuelos para ahorrar combustible
A finales de abril o principios de mayo se publicará una nueva planificación de rutas para los próximos meses.
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#1
Andreham
Los contratos sagrados del libre mercado capitalista.
La eficiencia y el interés general de las empresas, que siempre miran por el usuario.
Venga
A disfrutarlo
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#2
DayOfTheTentacle
Se puede hacer con todo?
Yo compré este bmw pero ahora no puedo pagarlo... rebajo la deuda vale?
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#3
CharlesBrowson
A ver si le dan un descanso a los pobres baleares
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