Lufthansa admite que fue parte de la maquinaria nazi e investigará si utilizó a trabajadores forzosos

La aerolínea encarga un nuevo análisis a distintos historiadores para aclarar su papel durante el nazismo

ClaraBernardo
Lo actual es que encargue una investigación académica ahora. Aunque ya hay estudios académicos que describían los vuelos de Hitler en aviones de Lufthansa o su participación en el despliegue de la Legión Cóndor para ayudar a las tropas franquistas durante la Guerra Civil española.
karaskos
Van a buscar mierda de oso en el bosque!
Se han dado cuenta de que han cagado ahí también!

Cinismo alemán del bueno.
