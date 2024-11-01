edición general
El lucrativo negocio de la guerra permanente

El complejo militar industrial estadounidense sigue siendo una fuerza dominante en la política y la economía mundial. La industria de guerra es un pilar indispensable de la economía estadounidense.Sin guerras o amenazas, reales e inventadas, la demanda de armas disminuye, poniendo en riesgo beneficios y puestos de trabajo. Desde 1991 Estados Unidos ha iniciado al menos 251 intervenciones militares.las empresas de defensa financian campañas que abogan por políticas exteriores agresivas, lo que a su vez perpetúa la demanda de armas

#1 tierramar
Para la industria armaentistica la vida de las personas sólo es materia prima a consumir para que el negocio continue. "En 1996, la entonces Secretaria de Estado Madeleine Albright, interrogada sobre esta sangría en el programa “60 Minutes”, afirmó que “mereció la pena”. Esta declaración ilustra la frialdad con la que pueden sacrificarse vidas humanas en aras de objetivos geopolíticos y los intereses de la industria de guerra."
Mauro_Nacho #4 Mauro_Nacho
La guerra beneficia a unos pocos y destruye la vida de muchos. La industria armamentística de EE.UU. es una ruina, no hay más que ver como está el país siempre en guerras, un gran déficit, el lobby de la industria armamentística corrompiendo a políticos para llevar a cabo más guerras, creando un gran deficit en EE.UU. y sembrando inestabilidad en el mundo, dejando de lado la diplomacia y las buenas relaciones entre países.
#2 sliana
eeuu, exportador de muerte. la motivacion es lo de menos, lo unico que tienen que cumplir es que la poblacion este convencida de que son los buenos y no ponga pegas al trasvase de dinero hacia las empresas del ramo. el desenlace del conflicto tampoco importa, no es que se esten jugando la anexion de un trozo de tierra o defendiendo sus fronteras.
AntiTankie #3 AntiTankie
Rusia bien
baldreu #5 baldreu
Había un episodio de Dr. Who en la que una empresa armamentística mantenía la guerra de un bando y otro, nadie sabía porqué luchaban sólo el odio hacia el otro
