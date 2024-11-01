El lucrativo negocio de la guerra permanente

El complejo militar industrial estadounidense sigue siendo una fuerza dominante en la política y la economía mundial. La industria de guerra es un pilar indispensable de la economía estadounidense.Sin guerras o amenazas, reales e inventadas, la demanda de armas disminuye, poniendo en riesgo beneficios y puestos de trabajo. Desde 1991 Estados Unidos ha iniciado al menos 251 intervenciones militares.las empresas de defensa financian campañas que abogan por políticas exteriores agresivas, lo que a su vez perpetúa la demanda de armas