Lorenzo Ramírez: El circo de Trump en Venezuela, la ley de EEUU y la nueva ruta de la seda china

Ramírez explica cómo la llamada Operación Maduro va mucho más allá del petróleo y se enmarca en la doctrina de seguridad nacional de Donald Trump, basada en la “espada y la moneda”: control económico, presión política y uso del marco antiterrorista para actuar sin pasar por el Congreso de Estados Unidos. Venezuela se convierte así en un aviso global, no solo por sus recursos naturales, sino por el mensaje monetario y geoestratégico que lanza Washington frente a China.

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Todo mi apoyo los conservadores y liberales antisionistas e imperialistas, de ellos depende el futuro de la humanidad. Si caen estamos perdidos.

Lorenzo Ramirez de derechas, liberal suele contar los planes imperialistas, invasores y económicos bastante bien
