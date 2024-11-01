Logran que la vacuna del Covid de Pfizer no cause daño cardíaco y que la Arvac frene la cepa Frankenstein

Hay dos buenas noticias vinculadas a la protección contra el Covid: la primera es que una investigación logró evitar que la vacuna de Pfizer cause miocarditis, luego de identificar en qué casos puede provocar este raro efecto adverso; la segunda es la comprobación de que la vacuna argentina Arvac protege contra la subvariante XFG de Ómicron, conocida como “Frankenstein", cuya circulación se ha vuelto predominante en las últimas semanas.