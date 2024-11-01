edición general
4 meneos
17 clics
Logran que la vacuna del Covid de Pfizer no cause daño cardíaco y que la Arvac frene la cepa Frankenstein

Logran que la vacuna del Covid de Pfizer no cause daño cardíaco y que la Arvac frene la cepa Frankenstein

Hay dos buenas noticias vinculadas a la protección contra el Covid: la primera es que una investigación logró evitar que la vacuna de Pfizer cause miocarditis, luego de identificar en qué casos puede provocar este raro efecto adverso; la segunda es la comprobación de que la vacuna argentina Arvac protege contra la subvariante XFG de Ómicron, conocida como “Frankenstein", cuya circulación se ha vuelto predominante en las últimas semanas.

| etiquetas: vacuna , covid , pfizer , no cause , daño cardíaco , arvac
3 1 0 K 50 ciencia
9 comentarios
3 1 0 K 50 ciencia
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
¿Entonces ya estamos en el 6G?
0 K 15
johel #9 johel
#1 Era 5G falso, en realidad las primeras versiones eran 4G++
0 K 11
Torrezzno #2 Torrezzno
Van un poco tarde creo yo xD xD xD xD xD
0 K 20
ronko #3 ronko
Se pronuncia Fronkonstin. :troll:
8 K 99
Yorga77 #6 Yorga77
#3 Me toma el pelo acaso dirías Frodorick. :troll:
1 K 26
emepuntorajoy #4 emepuntorajoy
Es que causaba daño?
1 K 23
Findeton #5 Findeton *
¿Pero entonces causaba daño? ¿Y no era que era todo eso un bulo?
3 K 41
#7 Borgiano
#5 A eso venía, no me jodas que me entero ahora que causaban daño cardíaco.
1 K 21
johel #8 johel *
#5 #7 Leer la entradilla para los cobardes "luego de identificar en qué casos puede provocar este raro efecto adverso".

p.d. Me suena que en el planeta golosina existen medicamentos sin efectos secundarios y garantias de un 100% en el mundo golosina tm.
0 K 11

menéame