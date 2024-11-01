edición general
Localizan a un hombre muerto flotando en el lago de la Casa de Campo

El cuerpo sin vida de un hombre de entre 40 y 50 años fue encontrado este martes por la tarde flotando en el lago de la Casa de Campo, a la altura del paseo de María Teresa, después de que varios ciudadanos que caminaban por la zona alertaran a las autoridades del hallazgo. El aviso se produjo alrededor de las 14.00 horas, momento en el que algunos paseantes observaron el cadáver en el agua y dieron aviso a los servicios de emergencia y a la Policía, que se desplazaron

| etiquetas: casa de campo , lago
10 comentarios
woody_alien #8 woody_alien *
Los mejores cadáveres flotantes los de MadRid.
2 K 31
Toni223 #9 Toni223
#8 Los de MadRip. Ya cierro yo al salir
0 K 9
woody_alien #10 woody_alien
#9 Mejor deja abierto que ventile, huele a muerto.
0 K 12
#3 kreator
Yo iría a preguntar a mí ex
1 K 23
devilinside #4 devilinside
#3 ¿A tu ex o a la suya?
0 K 11
#6 kreator
#4 a las dos, por si acaso
0 K 12
devilinside #7 devilinside
#6 No te olvides de las suegras
0 K 11
madeagle #5 madeagle
Entonces no llegara a portada
1 K 21
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Yo sospecharía de IT.
0 K 15
YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo
te ahorro un clic: NO es Trump
0 K 12

