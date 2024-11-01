Localizan a un hombre muerto flotando en el lago de la Casa de Campo

El cuerpo sin vida de un hombre de entre 40 y 50 años fue encontrado este martes por la tarde flotando en el lago de la Casa de Campo, a la altura del paseo de María Teresa, después de que varios ciudadanos que caminaban por la zona alertaran a las autoridades del hallazgo. El aviso se produjo alrededor de las 14.00 horas, momento en el que algunos paseantes observaron el cadáver en el agua y dieron aviso a los servicios de emergencia y a la Policía, que se desplazaron