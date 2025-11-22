·
Localizados en cárceles de Bukele cuatro salvadoreños desaparecidos, deportados por Trump y detenidos sin cargos oficiales
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos exige al mandatario centroamericano información sobre su situación
|
etiquetas
:
bukele
,
cárcel
,
trump
,
desaparecidos
#3
capitan__nemo
Y eso que a estos los estaban buscando. Cuantos presos en general habran muerto asesinados por los guardas u otros presos y los han hecho desaparecer.
3
K
56
#1
Javi_Pina
Algo habrán hecho, tatuarse, tener un color de piel inapropiado, algo.
0
K
10
#2
fofito
#1
Caer en un modelo de negocio carcelario...
0
K
11
