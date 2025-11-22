edición general
Localizados en cárceles de Bukele cuatro salvadoreños desaparecidos, deportados por Trump y detenidos sin cargos oficiales

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos exige al mandatario centroamericano información sobre su situación

| etiquetas: bukele , cárcel , trump , desaparecidos
3 comentarios
capitan__nemo #3 capitan__nemo
Y eso que a estos los estaban buscando. Cuantos presos en general habran muerto asesinados por los guardas u otros presos y los han hecho desaparecer.
Javi_Pina #1 Javi_Pina
Algo habrán hecho, tatuarse, tener un color de piel inapropiado, algo.
fofito #2 fofito
#1 Caer en un modelo de negocio carcelario...
