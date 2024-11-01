edición general
3 meneos
16 clics

Localizada en buen estado la menor desaparecida en Hinojosa (Córdoba), que ingresa en un centro tutelado

La Guardia Civil de Córdoba ha localizado en buen estado a la menor de 15 años desaparecida en Hinojosa del Duque, que ha ingresado en un centro tutelado de la provincia. Así lo han confirmado fuentes del Instituto Armado a Europa Press. La Guardia Civil mantenía abierto un operativo de búsqueda de la menor cuya familia había denunciado su desaparición. El Ayuntamiento de Hinojosa se había unido al llamamiento de búsqueda y pedía en sus redes sociales a los vecinos que contactaran con el Instituto Armado o la Policía Local de Hinojosa..........

| etiquetas: menor , desparecida , localizada , en buen estado , hinojosa , cordoba
2 1 1 K 29 actualidad
13 comentarios
2 1 1 K 29 actualidad
Comentarios destacados:    
#4 unocualquierax
¿Y en vez de devolvérsela a sus padres, la ingresan en un centro tutelado ?. Por qué?
3 K 35
#5 Albarkas
#4 raro raro...
0 K 20
Gry #6 Gry
#4 Se me ocurre que tal vez ella no quiera volver con su familia o que la policía considere que no está segura con su familia.
0 K 17
sotillo #9 sotillo
#4 Por que muchos de los que están en esos centros tienen alimañas por familia, llegan tan tocados que se te cae el alma a los pies
4 K 53
MoñecoTeDrapo #10 MoñecoTeDrapo
#4 seguramente tenga relación con la razón por la que se ha escapado de casa.
1 K 22
Antipalancas21 #12 Antipalancas21
He mirado en un montón de periódicos y no hay ampliación de la noticia, todos dicen lo mismo y no explican que si los padres fueron los que pusieron la denuncia, porque la menor va a un centro tutelado en vez de vuelta con su familia.
0 K 20
Antipalancas21 #8 Antipalancas21
#7 Por eso votas irrelevante, verdad.
0 K 20
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
La menor, que responde a las iniciales A.D.J y de 15 años de edad, desapareció acompañada de su perro. Llevaba suéter rosa y pantalones negros en el momento de su desaparición.
0 K 20
Ferran #2 Ferran
#1 ¿Qué interés tienen sus iniciales o el color del suéter ahora que ha aparecido?

Le deseo lo mejor en la vida y me alegro que haya aparecido sana y salva.
2 K 13
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
#2 Creo que lo hacen por rellenar un poco la noticia que es muy escueta.
0 K 20
Ferran #7 Ferran
#3 me refiero a tu interés en comentarlo ¬¬
0 K 12
#11 Katos
#2 ¿y porque escribes con Times New Román...? Me ofende...

Además indican la edad algo carente de sentido en una búsqueda de una menor...
0 K 10
g3_g3 #13 g3_g3
#2 ¿Qué interés tienes en saber el interés que tienen sus iniciales o el color del suéter ahora que ha aparecido?
0 K 11

menéame