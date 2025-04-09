Localidades como Bilbao y Durango siguen cobrando más a los no empadronados por ir a la piscina

Esta situación antes ocurría en la mayoría de los pueblos y ciudades de Bizkaia. Sin embargo, en 2023, una sentencia del Supremo dictaminó que «un ayuntamiento no puede establecer diferencias de tarifas en una tasa, en la utilización de frontones, piscinas e instalaciones polideportivas municipales, conservatorios o escuelas de música públicos». A pesar de ello, localidades como Durango siguen cobrando más a las personas no empadronadas, lo que al final se traduce en una discriminación.
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1. Bilbao y una veintena de municipios todavía cobran más en sus polideportivos a los foráneos: www.elcorreo.com/bizkaia/bilbao-veintena-municipios-cobran-polideporti
2. La ilegalidad de las piscinas municipales que cobran más a no empadronados: www.meneame.net/story/ilegalidad-piscinas-municipales-cobran-mas-no-em
Asimismo, cobrar más cara la entrada a no empadronados se salta el artículo 150 del Decreto de 17 de
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