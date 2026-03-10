edición general
El lobby israelí en España carga contra Alfonso Rueda por su postura sobre Trump y la guerra: «Catetoland»

Una publicación tan breve como malinterpretable, pero con un mensaje contundente: relacionar Galicia como «Catetoland». El mensaje ha sido lanzado por la Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) señalando al presidente de la Xunta y su postura sobre la guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán. En el post en la red social X, anteriormente conocida como Twitter, recoge la intervención de Alfonso Rueda en el Consello da Xunta del lunes 9 de marzo. En el clip está la respuesta a la pregunta sobre qué opinaba de la postura de Ayuso...

5 comentarios
capitan__nemo #1 capitan__nemo
Marcan virtualmente con una estrella de david a todo el que no les da la razon.  media
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
No han jugado la carta del antisemitismo? Están bajando el nivel
#2 Eukherio
Si es que son gente maravillosa. No podría ser más tibia la respuesta de Rueda, y aun así se pican. Lo que no sea completa sumisión no les vale.
#5 marcotolo
los putos imbeciles victimistas haciendo el ridiculo una vez mas,
que se vayan a sus bunkeres y dejen en paz la humanidad
oLiMoN63 #4 oLiMoN63
"o que fan persoas determinadas que non nos representan a todos"...
Uy! Me da la sensación de que a Rueda le puede llegar un dron-pescozón lanzado desde la Puerta del Sol... (la de Madrid, no la de Vigo)
