David Hatchwell: nexo entre el lobby sionista y la derecha española

Desde su plataforma ACOM, principal lobby sionista en el Estado español, Hatchwell facilita contactos con dirigentes fascistas como Santiago Abascal, promueve el alineamiento de Ayuso con la agenda israelí y defiende públicamente el genocidio en Gaza, calificando de “estupidez” las acusaciones de genocidio y de “intervención quirúrgica” la operación militar israelí.