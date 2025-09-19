edición general
David Hatchwell: nexo entre el lobby sionista y la derecha española

David Hatchwell: nexo entre el lobby sionista y la derecha española

Desde su plataforma ACOM, principal lobby sionista en el Estado español, Hatchwell facilita contactos con dirigentes fascistas como Santiago Abascal, promueve el alineamiento de Ayuso con la agenda israelí y defiende públicamente el genocidio en Gaza, calificando de “estupidez” las acusaciones de genocidio y de “intervención quirúrgica” la operación militar israelí.

pepel
Yo pensaba que era Martín Varsavsky.
rogerius
Amputar hasta matar.

Intervención quirúrgica. :palm:
Torrezzno
Estaba el lobby detrás del contrato con Palantir que el gobierno firmó al empezar el genocidio?

forbes.es/ultima-hora/351056/defensa-adjudica-a-palantir-contratista-d

No lo aclara el articulo
