ACOM firmó un contrato con Okdiario para que publicara propaganda sionista por 75.000 euros anuales

Esta organización se ha destacado por sus denuncias contra todo aquel que considera que atenta contra los intereses del Estado de Israel.

#2 mente_en_desarrollo
¿Defender psicópatas y mentir en okdiario?

Son idiotas, lo hubiesen hecho por la mitad, o incluso gratis.
#4 juvenal
A ACOM el dinero no le falta. Sería interesante saber cuantos medios, periodistas y políticos cobran de ACOM, que me da que son bastantes. Por ejemplo, como Girauta tuvo que presentar declaración de ingresos en el Parlamento Europeo, ahí nos enteramos que el menda cobraba 1.000 euros mensuales de ACOM por "asesoría jurídica". Que cada uno entienda lo que quiera  media
#7 Zamarro
#4 14.000€ al mes se levanta este tipo de la imagen que pones enviando bazofia a los periodicos? No sabia que era tan lucrativo ser un trozo de mierda como este señor
#9 Eukherio
#7 Por columnas que no lee ni Dios desde hace años. Siempre me ha fascinado eso de que los medios se dejen pasta en columnistas cuando después el tráfico que generan suela ser mínimo. Supongo que será un intercambio de favores.
#10 Zamarro
#9 generan bazofia, para que luego el politico de turno pueda decir aquello de "Lo dicen en los medios, no yo" ...
#1 candonga1
Sicarios de la des-información.
#3 fareway
Pues otra cosa no pero no niego que en Okdiario han elegido el mejor panfleto para sus perversiones.
#5 rob
Felipe V palito, aprueba este meneo.
#6 XtrMnIO
Esa mierda de web y sus ratas no tienen ningún problema en defender el asesinato de niños por dinero.
#8 elGude
Me estás diciendo que el principal defensor de que Pablo Iglesias estaba financiado por terroristas iraníes, esta financiado por un país que está cometiendo un genocidio contra los iraníes para poder expulsarlos de su país para que después USA pueda montar hoteles con campos de golf para que Trump pueda poner una estatua de oro suya en el hoyo 18.

Vaya, ha sido toda una sorpresa. :shit:
#11 Cilantro
Conozco prostitutas mucho más caras que eso.
#12 Castigadordepagascalers
Y que luego vengan los soplapollas derecharras a dar lecciones, putos bastardos asquerosos. xD xD

A día de hoy está más que justificado el apalizamiento callejero y total de la basura de bocs. :popcorn:
#13 rnd
Vaya despilfarro de dinero, los que leen ese panfleto ya apoyan a los genocidas.
