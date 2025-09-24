·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10729
clics
La epidemia silenciosa que está acabando con el amor
6081
clics
Portadas incómodas de álbumes cristianos con títulos hilarantemente erróneos (ENG)
5799
clics
La portada de Lecturas que puede servir como prueba para que Ayuso acabe pagando por los delitos de su novio
5004
clics
Magistral Joaquín Reyes ante Soto Ivars "Cancelación: antes había un consenso: ser racista está mal"
3829
clics
Misteriosa nueva estatua de Epstein y Trump cogidos de la mano aparece en el National Mall [ENG]
más votadas
614
Petro pide en la ONU la apertura de un proceso penal contra Trump por los ataques a embarcaciones en el Caribe
476
Italia envió una fragata para proteger a la flotilla que lleva ayuda humanitaria a Gaza tras un nuevo ataque con drones
469
No falla: Peinado siempre mueve ficha tras cada jaque al novio de Ayuso
386
Quieren enviar a Begoña Gómez a juicio con jurado popular y Pablo Iglesias avisa: "Igual por lo que voy a decir ahora me ponen otra querella criminal, pero nuestra obligación es decirlo"
741
La pareja de Ayuso camufla como alquiler de locales industriales su negocio de alojamiento turístico
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
99
meneos
98
clics
ACOM firmó un contrato con Okdiario para que publicara propaganda sionista por 75.000 euros anuales
Esta organización se ha destacado por sus denuncias contra todo aquel que considera que atenta contra los intereses del Estado de Israel.
|
etiquetas
:
propaganda
,
sionista
,
okdiario
63
36
0
K
460
actualidad
13 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
63
36
0
K
460
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
mente_en_desarrollo
¿Defender psicópatas y mentir en okdiario?
Son idiotas, lo hubiesen hecho por la mitad, o incluso gratis.
11
K
113
#4
juvenal
A ACOM el dinero no le falta. Sería interesante saber cuantos medios, periodistas y políticos cobran de ACOM, que me da que son bastantes. Por ejemplo, como Girauta tuvo que presentar declaración de ingresos en el Parlamento Europeo, ahí nos enteramos que el menda cobraba 1.000 euros mensuales de ACOM por "asesoría jurídica". Que cada uno entienda lo que quiera
8
K
92
#7
Zamarro
#4
14.000€ al mes se levanta este tipo de la imagen que pones enviando bazofia a los periodicos? No sabia que era tan lucrativo ser un trozo de mierda como este señor
2
K
32
#9
Eukherio
#7
Por columnas que no lee ni Dios desde hace años. Siempre me ha fascinado eso de que los medios se dejen pasta en columnistas cuando después el tráfico que generan suela ser mínimo. Supongo que será un intercambio de favores.
2
K
27
#10
Zamarro
#9
generan bazofia, para que luego el politico de turno pueda decir aquello de "Lo dicen en los medios, no yo" ...
0
K
7
#1
candonga1
Sicarios de la des-información.
5
K
76
#3
fareway
Pues otra cosa no pero no niego que en Okdiario han elegido el mejor panfleto para sus perversiones.
2
K
42
#5
rob
Felipe V palito, aprueba este meneo.
1
K
29
#6
XtrMnIO
Esa mierda de web y sus ratas no tienen ningún problema en defender el asesinato de niños por dinero.
1
K
17
#8
elGude
Me estás diciendo que el principal defensor de que Pablo Iglesias estaba financiado por terroristas iraníes, esta financiado por un país que está cometiendo un genocidio contra los iraníes para poder expulsarlos de su país para que después USA pueda montar hoteles con campos de golf para que Trump pueda poner una estatua de oro suya en el hoyo 18.
Vaya, ha sido toda una sorpresa.
0
K
12
#11
Cilantro
Conozco prostitutas mucho más caras que eso.
0
K
7
#12
Castigadordepagascalers
Y que luego vengan los soplapollas derecharras a dar lecciones, putos bastardos asquerosos.
A día de hoy está más que justificado el apalizamiento callejero y total de la basura de bocs.
0
K
7
#13
rnd
Vaya despilfarro de dinero, los que leen ese panfleto ya apoyan a los genocidas.
0
K
7
Ver toda la conversación (
13
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Son idiotas, lo hubiesen hecho por la mitad, o incluso gratis.
Vaya, ha sido toda una sorpresa.
A día de hoy está más que justificado el apalizamiento callejero y total de la basura de bocs.