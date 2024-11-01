Las lluvias estabilizan el acuífero de Doñana y los ecologistas exigen ahora reducir su sobreexplotación

Las lluvias de las últimas semanas han estabilizado el acuífero de Doñana, según la Estación Biológica, del CSIC. El acuífero es clave para el equilibrio de los ecosistemas y también para la economía de la comarca y está en mal estado desde hace tiempo debido, en buena medida, a la sobreexplotación vinculada en parte al cultivo de la fresa, intensivo en agua.