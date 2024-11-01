edición general
Las lluvias estabilizan el acuífero de Doñana y los ecologistas exigen ahora reducir su sobreexplotación

Las lluvias de las últimas semanas han estabilizado el acuífero de Doñana, según la Estación Biológica, del CSIC. El acuífero es clave para el equilibrio de los ecosistemas y también para la economía de la comarca y está en mal estado desde hace tiempo debido, en buena medida, a la sobreexplotación vinculada en parte al cultivo de la fresa, intensivo en agua.

Thornton #1 Thornton
Ahora vendrán los de Vox, negando el cambio climático y defendiendo a los patronos agricultores dicendo "¡Veis como sois unos exagerados! Ya no hay problemas de agua".
wata #2 wata
Lo llevan claro los ecologistas.
Ahora precisamente sacarán más agua alegando que gracias a ellos y haber estado durante años vaciando los acuíferos se han llenado y han evitado que hubiera más inundaciones.
