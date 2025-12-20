edición general
Llueve en el Valle de la Muerte y saca a la luz una estructura desaparecida desde hace 10.000 años

La consecuencia más visible de este cambio meteorológico ha sido la reaparición parcial del lago Manly en la cuenca de Badwater, considerada el punto más bajo de América del Norte. Aunque el nivel actual del agua es reducido, su presencia dibuja de nuevo el contorno de una antigua masa lacustre.Un estudio geológico elaborado por la Universidad de Cambridge postuló que el lago Manly tuvo su mayor desarrollo durante la última Edad de Hielo . En aquel contexto, esta masa de agua llegó a alcanzar profundidades superiores a los 300 metros

Joder, a mi me pilló una tromba de agua allí hace unos 15 años y casi no salimos. Barrizales, coches parados, la de dios. El de una tienda de regalos que había X allí comentaba que en 20 días hubiese hecho 1 año que no llovía.
Me recordó el chiste de Eugenio. Era un tío tan gafe, tan gafe, tan gafe que se sentó en un pajar y se clavó la aguja.
"El fenómeno ha sorprendido a científicos y autoridades por igual, puesto que nunca se había documentado."

Pensará uno que yo me sé en desmantelar cierta comunidad de científicos...
Hace unos tres años, el dia anterior de emprender ruta hacia Death valley nos salio un escandaloso warning en el movil advirtiendo de tormentas extremas en la zona. Como siempre nos vendieron que es un desierto muy caluroso y seco pensamos que era un poco pitorreo. Al llegar al cruce que lleva al lugar, la carretera estaba cortada pero decidimos seguir. Joder, estaba todo devastadisimo. Menuda sesion de 4x4 nos pegamos.
Hace 10.000 años no se podía decir que era el Valle de la muerte. Era el lago Manly de las profundidades. :troll:
(En términos de tiempo geológico 10.000 años es un rato, muy desafortunado el que bautizo el lugar)
