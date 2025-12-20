Llueve en el Valle de la Muerte y saca a la luz una estructura desaparecida desde hace 10.000 años

La consecuencia más visible de este cambio meteorológico ha sido la reaparición parcial del lago Manly en la cuenca de Badwater, considerada el punto más bajo de América del Norte. Aunque el nivel actual del agua es reducido, su presencia dibuja de nuevo el contorno de una antigua masa lacustre.Un estudio geológico elaborado por la Universidad de Cambridge postuló que el lago Manly tuvo su mayor desarrollo durante la última Edad de Hielo . En aquel contexto, esta masa de agua llegó a alcanzar profundidades superiores a los 300 metros
| etiquetas: lluevias , valle de la muerte , estructura desaparecida
(En términos de tiempo geológico 10.000 años es un rato, muy desafortunado el que bautizo el lugar)