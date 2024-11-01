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La llegada del euro digital

La Unión Europea explora el euro digital como herramienta de soberanía frente a gigantes de pago globales. Pero su promesa de estabilidad y autonomía convive con interrogantes técnicos, económicos y sociales.

| etiquetas: digital , euro
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13 comentarios
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JackNorte #2 JackNorte
Cuando algo nuevo tira de algo que no lo es, adquiere los perjuicios de lo anterior y los perjuicios de lo nuevo.
Controlar una moneda es util , pero el actual descontrol no creo que de estabilidad a nada.
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#13 Dav3n *
#12 Sobre lo primero, lo dicho, estás asumiendo situaciones en las que el apagón se resuelve rápido y dando por hecho que esos dispositivos tienen batería si o si (lo cual es una lotería).

Sobre lo segundo, mis cojones. Mientras tenga efectivo puedo sacar y pagar sin trazabilidad alguna.

Ya me contarás cuando tengas el euro digital, que digo yo, porque no montar un sistema de pagos igual al que tenemos pero europeo? Pues no, porque necesitan el euro digital para eliminar el dinero físico si o sí (ya lo están haciendo, de hecho, por eso ningún banco te va a dar billetes gordos). Cuanto más trazable e injusto, mejor.

Lo peor es que se ve venir y que hasta que no os la vuelvan a meter hasta el fondo seguiréis diciendo lo mismo. Al tiempo.
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#5 ddomingo
#4 Hombre. Comisiones tiene que haber. La infraestructura hay que montarla y mantenerla. De un modo un otro se tiene que pagar. Pero por lo menos ya habría un poco más de competencia y no solo estarían estos dos gigantes que tienen mucha capacidad para fijar los precios.
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hakcer_dislexico #6 hakcer_dislexico *
#5 Igual que se mantienen los bancos centrales y sus sistemas, via impuestos.
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#9 Zerjillo
#5 No tiene que haberlas. Es una infraestructura pública y se paga con impuestos. O es que pagas comisiones cada vez que usas billetes y monedas (que cuesta fabricarlos, emitirlos y retirarlos).
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hakcer_dislexico #7 hakcer_dislexico
Como sea igual de seguro que el sistema de control de edad que se hackeo en horas...
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Falk #1 Falk
Si se hiciera bien, se reduciría drásticamente la economía sumergida. Por contra, depender de un sistema intangible nos deja vulnerables en caso de apagón o desconexión (aunq esto último creo q no era relevante pq se permiten transferencias entre carteras sin pasar por internet)
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#3 ddomingo *
#1 Además hay otro riesgo sistémico muy grande. No puede ser que toda la economía de la UE funcione sobre infraestructura de empresas extranjeras como VISA y MasterCard. No es solo que las comisiones se vayan fuera, es que supone una palanca enorme para EEUU.

Si un día a Trump se levanta por el lado izquierdo puede parar la economía europea. Es un escenario que pareceria de ciencia ficción hace unos años pero las cosas están cambiando. Hay que desarrollar una infraestructura de pagos digitales propia.
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Falk #4 Falk
#3 correctísimo. Esa sería la principal motivación para adoptar el euro digital. Lo ideal seria q se implementara sin comisiones, pero ya sabemos q los bancos van a presionar mucho.
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#8 Zerjillo
#1 El Euro digital no viene a sustituir el dinero en efectivo, sino a complementarlo. A mi me encantaría no tener que depender de emisores de tarjetas de débito / crédito extranjero y poder prescindir de bancos privados para mi operativa diaria.
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#10 Dav3n
#8 Que te lo crees tú xD

Eso es lo que te dicen antes de implantarlo, ya me contarás una vez que nos la hayan metido :palm:
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#11 Dav3n *
#1 Pero qué tiene que ver que se permitan movimientos entre carteras? Si hay apagón, qué garantías tienes de que todos los dispositivos necesarios para dicho trámite tengan energía?

Ninguna.

El euro digital es una herramienta de control. El siguiente paso es eliminar el dinero físico, así de simple. Y el siguiente paso vendrá cuando toque racionar pero ya será demasiado tarde.
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Falk #12 Falk
#11 tiene q ver q según la especificación se podrán hacer transacciones en local. Si hay apagón, la mayoría de dispositivos tienen una batería. Podrías ir y pagar con el teléfono.

El euro digital no supone más control que tu cuenta en el banco.
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menéame