edición general
3 meneos
16 clics
Llega 'Melania', la película sobre la esposa de Trump producida por ella misma: tráiler y fecha de estreno

Llega 'Melania', la película sobre la esposa de Trump producida por ella misma: tráiler y fecha de estreno

Brett Ratner ('Hora punta') regresa a Hollywood con este documental tras haber emigrado debido a varias acusaciones de abusos sexuales.

| etiquetas: melania trump , donald trump , brett ratner
2 1 0 K 30 actualidad
4 comentarios
2 1 0 K 30 actualidad
#1 Quillotro *
¿Contará la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? ¿La "despedirá" Trump si no le gusta el contenido?
1 K 21
Milmariposas #2 Milmariposas
#1 Y la deportará a través del ICE por estar en situación irregular... Oh, wait!
0 K 12
elgranpilaf #3 elgranpilaf
Que pesadilla. Que familia más cansina
0 K 10
#4 Bravok1
Contará como conoció a Trump en un tuburio de putas y ricachones?
0 K 7

menéame