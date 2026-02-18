Llega desde Europa nueva instalación de energía fotovoltaica para el Instituto Finlay de Vacunas de La Habana

La ONG Medicuba-Europa detalla a Cubainformación sobre la llegada a La Habana de un contenedor con insumos destinados a la ampliación del sistema de energía fotovoltaica en el Instituto Finlay de Vacunas (IFV). Se trata de una nueva instalación de 173 kWp que se colocará en el techo de la nave industrial donde se produjo la vacuna Soberana contra la Covid-19. Este proyecto, que forma parte del programa "Energía para la Vida", es ejecutado en colaboración con la Sociedad Cubana para la Promoción de las Fuentes Renovables de Energía y...