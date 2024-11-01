Llanito: la particular mezcla de español e inglés que se habla en Gibraltar (y por qué sus hablantes dicen que no es un espanglish común)

"Creo que he perdío el pesci. Me gusta ese mushasho, me parese mu shuni. Lo voy a llamar p'atrás and let's see if he tells me to go out with him". Lo que he querido decir es: "Creo que he perdido el sentido común. Me gusta ese muchacho, me parece muy lindo. Le voy a devolver la llamada y veremos si me pide salir con él". Y te lo he contado en llanito, que es el modo de hablar que tienen algunos habitantes de Gibraltar, un enclave que está lindando con Cádiz, en Andalucía, pero que no pertenece a España, sino a Reino Unido.