edición general
3 meneos
51 clics
Llanito: la particular mezcla de español e inglés que se habla en Gibraltar (y por qué sus hablantes dicen que no es un espanglish común)

Llanito: la particular mezcla de español e inglés que se habla en Gibraltar (y por qué sus hablantes dicen que no es un espanglish común)

"Creo que he perdío el pesci. Me gusta ese mushasho, me parese mu shuni. Lo voy a llamar p'atrás and let's see if he tells me to go out with him". Lo que he querido decir es: "Creo que he perdido el sentido común. Me gusta ese muchacho, me parece muy lindo. Le voy a devolver la llamada y veremos si me pide salir con él". Y te lo he contado en llanito, que es el modo de hablar que tienen algunos habitantes de Gibraltar, un enclave que está lindando con Cádiz, en Andalucía, pero que no pertenece a España, sino a Reino Unido.

| etiquetas: llanito , español , inglés , espanglish , gibraltar , españa , reino unido , cádiz
2 1 0 K 34 cultura
3 comentarios
2 1 0 K 34 cultura
Guanarteme #3 Guanarteme
Siempre me ha hecho "gracia" la gente a la que le llama la atención que los gibraltareños hablen nuestro idioma con acento andaluz: pero a ver... ¿si están pegando con la provincia de Cádiz, cómo pretendemos que hablen, como burgaleses?

Lo que pasa es que, en el mejor de los casos, no entienden que persona bilingües hablen una variedad del idioma español que consideran "menos prestigiosa", el andaluz y en el peor, les da rabia.
0 K 14
#1 Kikoncito
¿Como dicen "voy a contrabandear con Marlboro?"
0 K 7
yofuihongkongphooey #2 yofuihongkongphooey
Mi aportación de rigor:
youtu.be/nnKhGRCLeOI
0 K 7

menéame