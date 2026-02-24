Llamaban “fraude” a la polémica batería de estado sólido de Donut Lab: ahora responden con pruebas reales independientes

Hace unas cuantas semanas, Donut Lab se presentó en el CES de Las Vegas 2026 con una revolucionaria batería de estado sólido que afirmaba estar preparada para ser utilizada por motos eléctricas a partir de este año. La startup finlandesa generó muchísimo escepticismo y muchas críticas procedentes de expertos del sector, youtubers e incluso desde los fabricantes de baterías chinos. Sobre todo porque los datos que habían dado eran confusos y muy limitados. Ahora, Donut Lab salta a la palestra para contestar a todos sus “haters” y dar respuestas.
Lo que han hecho, no tiene mala pinta, pero de ahí a decir que tienen la batería de estado sólido lista para producir ...
First report for Donut lab battery is out. Here is the
