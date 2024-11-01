Presentando prueba independiente de la batería Donut  

Tras las dudas, Donut Lab presenta la primera prueba independiente de la batería de estado sólido Donut, realizada por el Centro de Investigación Técnica VTT de Finlandia, evalúa su rendimiento de carga en condiciones exigentes sin refrigeración activa. La celda se probó a velocidades de carga de 5 °C y a 11 °C, lo que confirmó los objetivos de carga rápida, incluyendo una carga del 0 al 80 % en tan solo 4,5 minutos a 11 °C...
Vídeo: www.youtube.com/watch?v=d2QU_LpkSPs
Ahora falta probar la vida útil de la batería para saber si realmente llega a 100.000 ciclos.