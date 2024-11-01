edición general
Lladres de sobre taula

Lladres de Sobretaula - una canción de Panxo y Pxllet de Zoo para denunciar la gestión de la dana

DayOfTheTentacle #5 DayOfTheTentacle
#4 que bo que és rafa nadal pero... Li falta un tobogan xD
DayOfTheTentacle #1 DayOfTheTentacle
Li falta un tobogan
oghaio #4 oghaio
#1 Temazo tremendo! Por si alguien no cae en la referencia: www.youtube.com/watch?v=Es4u6GrV7hw
radon2 #2 radon2
Sou lladres de sobretaula
mikhailkalinin #3 mikhailkalinin
Lladró es el único empresario que avisó que comprar sus figuritas es un robo.
DayOfTheTentacle #6 DayOfTheTentacle
#3 llamándose "lladró/e"....
