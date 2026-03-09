La línea 10 de Metro de Madrid cierra el 28 de marzo por las obras del Santiago Bernabéu: tramo afectado, plazo de ejecución y alternativas

La línea 10 de Metro de Madrid cerrará un tramo clave a partir del 28 de marzo debido a las obras de remodelación de la estación de Santiago Bernabéu. El corte afectará al recorrido entre Nuevos Ministerios y Cuzco y se prolongará durante varios meses, obligando a miles de viajeros a reorganizar sus desplazamientos diarios por el eje de la Castellana. La interrupción del servicio se iniciará el último sábado de marzo y, según el calendario previsto por la Comunidad de Madrid, se mantendrá previsiblemente hasta finales de año