Lindsey Graham insta a países árabes a atacar Irán

El senador republicano Lindsey Graham instó a Arabia Saudita y a los Emiratos Árabes Unidos a atacar a Irán en medio de la ofensiva militar lanzada por Estados Unidos e "Israel" contra la República Islámica. Durante una entrevista concedida este domingo a Fox News, el legislador pidió a ambos países árabes sumarse a las operaciones contra Teherán. El presidente Donald Trump va a derribar este régimen terrorista. aseguró el político.