Lindsey Graham insta a países árabes a atacar Irán

El senador republicano Lindsey Graham instó a Arabia Saudita y a los Emiratos Árabes Unidos a atacar a Irán en medio de la ofensiva militar lanzada por Estados Unidos e "Israel" contra la República Islámica. Durante una entrevista concedida este domingo a Fox News, el legislador pidió a ambos países árabes sumarse a las operaciones contra Teherán. El presidente Donald Trump va a derribar este régimen terrorista. aseguró el político.
Lindsey Graham admite la incapacidad de derrotar a Irán.
"Vamos a arrasar Irán para tener lo que había antes de declararles la guerra (la paz) para que haya prosperidad".
Pero bombardeas lo que te sale de los cojones, matas civiles, y como ves que no sale como quieres pides ayuda al resto para tus guerras personales de EEUU/Israel