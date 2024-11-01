edición general
Lindsey Graham insta a países árabes a atacar Irán

El senador republicano Lindsey Graham instó a Arabia Saudita y a los Emiratos Árabes Unidos a atacar a Irán en medio de la ofensiva militar lanzada por Estados Unidos e "Israel" contra la República Islámica. Durante una entrevista concedida este domingo a Fox News, el legislador pidió a ambos países árabes sumarse a las operaciones contra Teherán. El presidente Donald Trump va a derribar este régimen terrorista. aseguró el político.

pitercio #3 pitercio
Vé tú en persona, nenaza.
themarquesito #5 themarquesito
#3 No va, que lo ahorcan por homosexual
IkkiFenix #4 IkkiFenix
Otro psicópata sionista
#7 albx
Titular alternativo.
Lindsey Graham admite la incapacidad de derrotar a Irán.
Mauro_Nacho #9 Mauro_Nacho
Los países árabes tampoco tampoco tienen capacidad para atacar Irán. Lo que dice Lindsey Graham es un brindis al sol. Y si no lo atacan los Kurdos es porque ya han sido utilizados y luego abandonados, eso ya pasó en Iraq, les están dando armas y dinero, pero no van a querer ser carne de cañón, lo que buscarían sería un enfrentamiento con las fuerzas iranies y bombardearlos desde el aire EE.UU. e Israel.
carakola #1 carakola *
Relacionada: www.meneame.net/story/senador-republicano-lindsey-graham-pide-trump-as
MiguelDeUnamano #6 MiguelDeUnamano *
#1 Supongo que es la misma entrevista: «Vamos a hacerlos pedazos. Este régimen está agonizando, va a caer de rodillas, va a caer, y cuando caiga tendremos una paz como nunca antes, tendremos una prosperidad que nadie podría imaginar. La paz trae prosperidad. No se puede conseguir hablando...».

www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/lindsey-graham-t

"Vamos a arrasar Irán para tener lo que había antes de declararles la guerra (la paz) para que haya prosperidad".
Dene #2 Dene
El único régimen terrorista que Trump puede derribar es el de USA... solo tiene que pegarse un tiro en la cabeza el solito
hazardum #8 hazardum
Si querias apoyos y de verdad querias liberar un pais de un regimen de mierda, haber planteado esto en la ONU y consejo de seguridad, con un plan para el pais y sin matar civiles.

Pero bombardeas lo que te sale de los cojones, matas civiles, y como ves que no sale como quieres pides ayuda al resto para tus guerras personales de EEUU/Israel
