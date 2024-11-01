Limpieza de comedores y cocinas en la antigua Roma

En un buen convivium es necesario mostrar hospitalidad y esplendor, agasajar a los huéspedes con vino del bueno, música, bailes, chismorreo y un menú del que salgan satisfechos y con ganas de volver. Pero para quedar bien es necesario otro aspecto que por evidente no es menos importante: que todo esté limpio, reluciente. La limpieza en el mundo romano está muy relacionada con la visibilidad de la domus y sus espacios públicos.