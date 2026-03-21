Lidia Bedman, la "encantadora" influencer que llevaba las redes de Vidal-Quadras mientras le espiaba para su marido Abascal  

[ACCESIBLE EN MODO LECTURA] Juan García-Gallardo, exvicepresidente de Vox en Castilla y León, es muy minucioso con las fechas y los números. Tanto, que los recuerda: abandonó Vox el 3 de febrero de 2025. "Por San Blas, la cigüeña verás", dice el refranero español en referencia al santo de ese día del calendario. En el caso de Vox, ni las cigüeñas ni San Blas han supuesto un anticipo de la primavera. Tras los resultados en los comicios de Aragón y Extremadura, llegó cierta desinflada en Castilla y León, en paralelo a las expulsiones...