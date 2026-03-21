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Lidia Bedman, la "encantadora" influencer que llevaba las redes de Vidal-Quadras mientras le espiaba para su marido Abascal

Lidia Bedman, la "encantadora" influencer que llevaba las redes de Vidal-Quadras mientras le espiaba para su marido Abascal  

[ACCESIBLE EN MODO LECTURA] Juan García-Gallardo, exvicepresidente de Vox en Castilla y León, es muy minucioso con las fechas y los números. Tanto, que los recuerda: abandonó Vox el 3 de febrero de 2025. "Por San Blas, la cigüeña verás", dice el refranero español en referencia al santo de ese día del calendario. En el caso de Vox, ni las cigüeñas ni San Blas han supuesto un anticipo de la primavera. Tras los resultados en los comicios de Aragón y Extremadura, llegó cierta desinflada en Castilla y León, en paralelo a las expulsiones...

| etiquetas: vox , abascal , vidal-quadras , influencer , pp
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10 comentarios
9 2 2 K 99 actualidad
yoma #3 yoma *
¿Qué es un exvidepresidente?
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cenutrios_unidos #8 cenutrios_unidos
#3 Un ex presidente de la asociación de videntes.
0 K 18
yoma #10 yoma
#8 Bueno por lo menos mi comentario ha servido de algo, ya lo ha corregido, después de soltar su mierda en el comentario #5
1 K 32
#4 Icelandpeople
Esto es acojonante todo, ya.
0 K 20
YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo
lo mejor de la purga que está haciendo Fachascal es que vamos a enterarnos de mucha más mierda como ésta que hay entre PP y Vox. y a medida que se acerquen las generales el olor a mierda va a ser colosal!
2 K 18
Malinke #6 Malinke
No entiendo que salga ahora, como novedad, lo de los 60.000 € que se llevaba la mujer y la forma de llevárselos, si ya se sabía hace tiempo.
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YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo *
"... de Javier Ortega Smith y José Ángel Antelo, exportavoces en el Ayuntamiento de Madrid y la Asamblea de Murcia. Esto ocurre, presuntamente, desde 2019. Bedman, hoy influencer de moda en Instagram, es licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas y posteriormente realizó dos másteres. Uno en Comunicación y otro en Márketing de moda y belleza. Su vínculo con el líder de Vox se inició mucho, mucho antes de que se convirtiera en el líder de la formación política. Tanto, que muchos indican que fue la mano que mece la cuna y que su papel fue tan decisivo que propició que Abascal se hiciera con las riendas de Vox..."
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YSiguesLeyendo #5 YSiguesLeyendo *
es alguien que dejó de mandar en el cuarto de los vidés adonde iban a limpiarse bien las p*llas antes de **llarse a TPM*dre!
6 K -68
mis_cojones_en_bata #7 mis_cojones_en_bata *
#5 no proyectes en los demás tus traumas familiares @ysinembargosigesdiciendogilipolleces :-*
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yoma #9 yoma
YSiguesLeyendo Por lo que has puesto en el comentario #5 creo que necesitas ayuda. Ponte en manos de un profesional, te lo digo en serio.
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menéame