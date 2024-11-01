edición general
Líderes de Vox alentaron las donaciones solidarias a la cuenta de Revuelta denunciada por estafa

El líder de Vox citaba el 1 de noviembre de 2024 a la asociación juvenil y le daba difusión a un vídeo en el que se veía a jóvenes ayudar en València, contraponiéndolos a la labor administrativa y oficial: “Frente a la inacción y la incapacidad política de los que deben tomar las decisiones, la España que está en ayudar a los españoles”. “Gracias por la difusión, Santiago”, le contestaban sus 'cachorros' políticos.

OCLuis #1 OCLuis
Es cox... si denunciaron sería porque les dejarían fuera del reparto... como les ha pasado a todos los líderes de ese partido que cuando han visto lo que se llevaba a casa el jefe supremo pidieron su parte y como no se la dieron se marcharon por patas.
