El líder de ‘Los Tiguerones’ queda libre en España tras expirar el plazo para que Ecuador entregara garantías de seguridad

La Audiencia Nacional ha procedido a la liberación de William Joffre Alcívar, alias ‘comandante Willy’, supuesto líder de la banda ‘Los Tiguerones’, tras cumplirse el plazo sin que Ecuador presentase las garantías de seguridad exigidas para su extradición. Tras su liberación, Alcívar debe permanecer en España y comparecer ante las autoridades. El caso ha generado inquietud diplomática por la gravedad de los delitos atribuidos. El Ejecutivo ecuatoriano asegura haber cumplido los requisitos y responsabiliza a la burocracia española del retraso.
| etiquetas: tiguerones , libre , españa , ecuador , plazo
Pero a nosotros no tendría que hacernos ninguna gracia.
Cada vez estoy más convencido de que la judicatura sufre amenazas para que pasen estas cosas... me cuesta creer que sea solo corrupción (que también es posible).
Quitando la dramatización, el fondo del asunto me ha recordado a la escena de la peli "License to kill" de 007, en la que, por un extraordinaria soborno, un agente de la DEA deja escapar a un capo narco.