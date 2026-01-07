edición general
El líder de ‘Los Tiguerones’ queda libre en España tras expirar el plazo para que Ecuador entregara garantías de seguridad

La Audiencia Nacional ha procedido a la liberación de William Joffre Alcívar, alias ‘comandante Willy’, supuesto líder de la banda ‘Los Tiguerones’, tras cumplirse el plazo sin que Ecuador presentase las garantías de seguridad exigidas para su extradición. Tras su liberación, Alcívar debe permanecer en España y comparecer ante las autoridades. El caso ha generado inquietud diplomática por la gravedad de los delitos atribuidos. El Ejecutivo ecuatoriano asegura haber cumplido los requisitos y responsabiliza a la burocracia española del retraso.

CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
baia! que pase ustec una buena estancia en nuestro pais caballero!!! y no sea demasido travieso
4 K 48
sotillo #3 sotillo
#2 Estás cosillas que tiene la justicia española con lideres del narcotrafico internacional tiene un aroma, digo tufillo, a mierda, que raro suena todo
3 K 51
kumo #8 kumo
#2 Hace unos días, prácticamente lo mismo con uno que tendría que haberse ido al Salvador. Hasta el Bukele se reía.

Pero a nosotros no tendría que hacernos ninguna gracia.
0 K 10
#4 thekeeper
Estamos apañaos ???????? y no es la primera vez, se nos va a quedar un pais bonito bonito
1 K 23
g3_g3 #5 g3_g3
Deberían liberarlo en mitad del Atlántico a 10.000 m de altitud.
1 K 23
#6 Sigo_intentandolo
#5 me vale con que pase un par de décadas en una cárcel en Ecuador... que es lo que toca...

Cada vez estoy más convencido de que la judicatura sufre amenazas para que pasen estas cosas... me cuesta creer que sea solo corrupción (que también es posible).
1 K 15
g3_g3 #7 g3_g3
#6 A mi me vale con que lo tiren al mar desde bien arriba. ¿Amenazas? Mas bien reciben sobornos.
1 K 19
Songji #13 Songji
#6 Yo lo veo obvio. Los jueces aquí no tienen ninguna protección. Un ciudadano normal no puede enfrentarse solo a un capo de una banda de asesinos. Te llega algún mensaje diciendo que saben donde vives tú y tus hijos, o tú hermana o qué sé yo, y a ver qué haces. Si lo denuncias puede ser hasta peor para tu seguridad personal. Este tipo de gente del crimen organizado, con delitos de sangre a sus espaldas, no debería ser posible que se enteraran de quien está trabajando en sus procesos judiciales.
0 K 6
makinavaja #11 makinavaja
¿Alguien más ha leído "Los Tigretones"? Es que tenemos una edad... xD xD xD
1 K 18
Ferran #1 Ferran
Vuelva usted mañana llevado al extremo :-S
0 K 13
#12 Banshee2x
¿De las garantías de seguridad de los ciudadanos españoles no se preocupan?
0 K 10
#10 Gilántropo
¡Venga, hombre! ¿No hay un Peinado de turno que pueda hacer? ¿Y la policía tampoco? Mientras se solucionan los trámites, no sé, hay que tirar de imaginación. Un saco de algo en el maletero, lavado de dinero, cuentas en paraísos fiscales...
0 K 8
AlienRoja #9 AlienRoja *
Alguien se ha llevado muchísima pasta por liberar a este pieza.

Quitando la dramatización, el fondo del asunto me ha recordado a la escena de la peli "License to kill" de 007, en la que, por un extraordinaria soborno, un agente de la DEA deja escapar a un capo narco.
0 K 7

