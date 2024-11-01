edición general
Líder del Partido Comunista de Rusia: Ataque contra residencia de Putin fue orquestado por Londres

"El ataque con drones del régimen de Kiev contra la residencia presidencial no es una simple provocación. Se trata de un ataque terrorista cuidadosamente planificado, orquestado por agentes occidentales en Londres justo cuando se estaban logrando avances reales en las negociaciones. Los organizadores claramente esperaban que el conflicto continuara y se expandiera, y eligieron cínicamente el periodo de la víspera de Año Nuevo", escribió el legislador.

Asimismov #1 Asimismov
Ya ha votado negativo pozzi.
Eso es más que un positivo.
Oestrimnio #3 Oestrimnio
Que todos los males sean el bombardeo de la segunda (o tercera) residencia presidencial de Putin.

Lástima que no ocurra lo mismo con las viviendas de muchos de nuestros jefes de Estado, líderes europeos y otanistas tan animados ellos a que continúe la guerra "hasta el último ucraniano".
vicvic #7 vicvic *
Seguramente sea un bulo, viene de la pàgina de propaganda oficial del invasor fascista, pero si fuera cierto hay que brindar con los anglos, great job, thank you! :hug:
#5 Abril_2025
Se orquestó en Londres. Con presencia de los Illuminati, los masones y Sherlock Holmes.
#2 pozz *
Que cansinos con el bulo del ataque a la residencia de Putler... la proapganda del Kremlin no ha aportado ni una sola prueba de tal supuesto ataque, absolutamente nada de nada.

Como de jodidamente podrida que tienes que tener la cabeza de odio como para tragarte esta mierda de propaganda del estado terrorista y neonazi de Rusia.
#4 Dav3n
#_2 Como si a ti y al resto de la nafada os valieran las pruebas para algo.

Años comprando propaganda oficial y ahora sales con pruebas para que cuando se te pongan por delante digas que no te valen.

Mentís incluso para decir que la palabra NAFO es un invento de los putinistas xD
#8 drstrangelove
No sé si será Londres o Miami...pero que hay manos fuertes con mucha pasta invertida en armamento, que quieren que la rueda bélica siga girando, y que harían cualquier cosa para conseguirlo, es que ni cotiza.
cosmonauta #6 cosmonauta
¿Tanto manda, Londres en el Kremlin?
