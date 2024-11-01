"El ataque con drones del régimen de Kiev contra la residencia presidencial no es una simple provocación. Se trata de un ataque terrorista cuidadosamente planificado, orquestado por agentes occidentales en Londres justo cuando se estaban logrando avances reales en las negociaciones. Los organizadores claramente esperaban que el conflicto continuara y se expandiera, y eligieron cínicamente el periodo de la víspera de Año Nuevo", escribió el legislador.