Líder de Black Lives Matter OKC acusada de fraude electrónico y lavado de dinero en un presunto caso de malversación de fondos por valor de 3,15 millones de dólares

Tashella Sheri Amore Dickerson directora ejecutiva de Black Lives Matter (BLM) Oklahoma (OKC) ha sido acusada de fraude electrónico y lavado de dinero después de que los fiscales federales afirmaran que desvió más de 3,15 millones destinados al fondo de fianzas y a los programas de justicia social del grupo a cuentas personales entre 2020 y 2025 incluyendo viajes a Jamaica y la República Dominicana, «decenas de miles de dólares en compras minoristas», más de 50 000$ en entregas de comida a domicilio, un vehículo y seis propiedades inmobiliarias

No estaba seguro si era un caso antiguo u otro nuevo, al nivel de un partido politico español. Ese movimiento atrajo a todo tipo de estafadores pero sin cobertura social/política para "maquillar" sus apropiaciones indebidas.

Mi favorito siempre será esa casa de 6 millones para "uso comunitario",

Mi favorito siempre será esa casa de 6 millones para "uso comunitario",
Ladrones hay en todas partes, el problema es cuando se trata de organizaciones estructuradas para proteger a los ladrones y aplastar con todo su poder a quienes se interpongan entre ellos, sentenciando a fiscales y a quién haga falta mediante sus lazos de poder.
