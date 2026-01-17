edición general
Licencia para matar: la impunidad e inexperiencia de la policía migratoria de Trump

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) reclutó en el 2025 a 12.000 agentes y ahora son más los recién llegados que los veteranos. Jonathan Ross se alistó en la Guardia Nacional de Indiana en el 2002. Dos años después, fue desplegado en Irak, aunque nunca entró en combate. En el 2007, se incorporó a la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, cerca de El Paso (Texas), en medio de una campaña de George Bush para duplicar el tamaño de la agencia, lo que llevó a muchos veteranos a la función de deportar inmigrantes.

6 comentarios
#2 z1018
Lo dicen como si el policía medio americano tuviera formación suficiente como para no usar indebidamente sus armas por asuntos que no lo merecen.
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
#2 Los policías medios americanos son igual, tienen licencia para matar, hay varios casos que lo demuestran.
themarquesito #5 themarquesito
Están a medio camino entre las SS y los "cazadores de esclavos"
Un_señor_de_Cuenca #4 Un_señor_de_Cuenca
En definitiva, que EEUU mantiene a decenas de miles de inútiles que sólo saben disparar como vaqueros con dinero público. O están invadiendo países o haciendo de pistoleros en su país. Tienen un problema, porque a ver a qué coño se iban a dedicar todos estos si el estado no les proporciona ese trabajito.
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Ocho años después, aceptó un cargo en el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, siglas en inglés) como jefe de equipo de Operaciones de Detención y Expulsión. En aquel puesto, su trabajo era localizar y detener a “objetivos del más alto valor”.
#6 pirat
Es difícil idear mayor barbaridad que dotar de armas e impunidad a lo mejor de cada casa.
Si aquí, con un mínimo filtro ya dan verguenza ajena, aquello tiene que ser dantesco.
