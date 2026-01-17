Licencia para matar: la impunidad e inexperiencia de la policía migratoria de Trump

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) reclutó en el 2025 a 12.000 agentes y ahora son más los recién llegados que los veteranos. Jonathan Ross se alistó en la Guardia Nacional de Indiana en el 2002. Dos años después, fue desplegado en Irak, aunque nunca entró en combate. En el 2007, se incorporó a la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, cerca de El Paso (Texas), en medio de una campaña de George Bush para duplicar el tamaño de la agencia, lo que llevó a muchos veteranos a la función de deportar inmigrantes.