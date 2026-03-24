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Libro «Prontuario Anarquista de Resistencia Digital. Manifiesto de hacktivismo pasivoagresivo»

Libro «Prontuario Anarquista de Resistencia Digital. Manifiesto de hacktivismo pasivoagresivo»

Vivimos en una época donde cada clic deja rastro, cada palabra se convierte en dato y cada gesto digital puede ser observado, analizado y utilizado. En este escenario, la libertad ya no depende sólo de las leyes o de las calles, también se juega en las redes, en los servidores y dentro de los algoritmos. «Prontuario Anarquista de Resistencia Digital» es un manual de reflexión y práctica ética para comprender este nuevo territorio.

| etiquetas: prontuario , anarquista , resistencia , digital , hacktivismo
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6 comentarios
11 2 0 K 107 cultura
Pacman #1 Pacman
Recomendado, en referencia a esto y ya con algunos años :
El arte de la invisibilidad
de Kevin Mitnick
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#3 diablos_maiq
#1 espero que no sea como El arte de la negociación, de otro famoso autor...
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skaworld #2 skaworld
Pese a compartir rasgos ideologicos afines con la tendencia sociofilosófica del artifice de esta obra, y no poder estar mas de acuerdo con la premura de impartir doctrina sobre el ethos del ecosistema corporativo digital actual, no puedo mas que reslatar que quizá el titulo resulta ligeramente pedante
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Kamillerix #4 Kamillerix
Este... :-S

Porque resistir en el siglo XXI no significa abandonar la tecnología, sino reapropiarse de ella.

<- COMPRAR EN AMAZON ->
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arturios #5 arturios
#4 Venía a decir lo mismo xD xD xD

Que ahora los anarkistas sean los que defiendan la privacidad y que el resto parece que la han abandonado, resulta triste, cuando menos.
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Iqui_Balam #6 Iqui_Balam *
#5 Cultura de la lucha, de venta en Mordor.
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menéame