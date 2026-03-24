Libro «Prontuario Anarquista de Resistencia Digital. Manifiesto de hacktivismo pasivoagresivo»

Vivimos en una época donde cada clic deja rastro, cada palabra se convierte en dato y cada gesto digital puede ser observado, analizado y utilizado. En este escenario, la libertad ya no depende sólo de las leyes o de las calles, también se juega en las redes, en los servidores y dentro de los algoritmos. «Prontuario Anarquista de Resistencia Digital» es un manual de reflexión y práctica ética para comprender este nuevo territorio.
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El arte de la invisibilidad
de Kevin Mitnick
Porque resistir en el siglo XXI no significa abandonar la tecnología, sino reapropiarse de ella.
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Que ahora los anarkistas sean los que defiendan la privacidad y que el resto parece que la han abandonado, resulta triste, cuando menos.