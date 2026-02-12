edición general
Libertad provisional para la mujer detenida en Gernika-Lumo acusada de matar a su pareja el pasado noviembre

La mujer de 54 años detenida ayer en Gernika-Lumo acusada de matar a su pareja el pasado noviembre ha quedado en libertad provisional tras pasar a disposición judicial. En todo caso, el juzgado le ha impuesto la obligación de comparecer en sede judicial. Los hechos salieron a la luz el 22 de noviembre de 2025 cuando el Servicio de Emergencias recibió el aviso de una persona que alertaba de que una vecina pedía ayuda porque su marido se había caído de la cama y ..

4 comentarios
g3_g3 #1 g3_g3
Que vergüenza de justicia!!! :palm:
GeneWilder #2 GeneWilder
Justicia patriarcal.
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
Ays que carácter!
#4 ernovation
No veo a ninguna feminista protestando.
