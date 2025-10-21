En libertad el detenido por la muerte de una mujer en El Puerto tras revelarse que murió por una parada cardiaca

El hombre detenido como presunto autor de la muerte de su mujer en El Puerto de Santa María, un suceso ocurrido la tarde del viernes 27 de febrero, ha sido puesto en libertad tras revelar los resultados de la autopsia que la mujer falleció por ... una parada cardiaca. Los hechos tuvieron lugar en la calle Sucre, en la zona de Los Romanos. El servicio unificado de Emergencias 112 recibió un aviso informando del fallecimiento de una mujer... Relacionada: www.meneame.net/story/violencia-machista-asesinada-mujer-puerto-santa-
www.rtve.es/noticias/20260228/asesinada-mujer-puerto-santa-maria-cadiz
(Es la noticia relacionada, que le han cambiado el titular)
los agentes no descartan ninguna hipótesis y se mantiene abierta una investigación.
Si se confirma que se trata de un nuevo caso de violencia machista
www.canalsur.es/noticias/andalucia/la-policia-investiga-la-muerte-de-u
Si los agentes aún están investigando, y el caso aún no esta declarado como violencia de género, ¿a que esa prisa en calificarlo como tal?
La cuestion es que el tio es culpable si o si, aun que se diga que es un infarto, el tio es culpable y punto!
www.abc.es/espana/andalucia/cadiz/libertad-detenido-puerto-fallecimien
Gracias
PD: Vale, la han modificado, antes no era tan larga (la noticia )
Tela la prensa de hoy en dia...
Lo que si te aseguro que en caso contrario la tía no iba palante.
Algo tendra q investigar la policia sino sabe q ha pasado, no?
Por otro lado dice 'parada cardiaca', no 'ataque al corazon'. La parada cardiaca por que fue?
Creo que no se llegó a publicar en Menéame.
Si la policía unas horas antes acude por llamada de los vecinos, lo normal es lo que pasó. La mierda que te mete tu amo en la cabeza te está derritiendo el cerebro. Los hechos:
www.lavozdigital.es/provincia/el-puerto/mujer-asesinada-puerto-policia
Siempre algún pollaherida haciendo el cretino.
Puto asco de pais, las mujeres que habéis asesinado y violado, machistas retrasados de mierda.