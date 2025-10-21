edición general
18 meneos
25 clics
En libertad el detenido por la muerte de una mujer en El Puerto tras revelarse que murió por una parada cardiaca

En libertad el detenido por la muerte de una mujer en El Puerto tras revelarse que murió por una parada cardiaca

El hombre detenido como presunto autor de la muerte de su mujer en El Puerto de Santa María, un suceso ocurrido la tarde del viernes 27 de febrero, ha sido puesto en libertad tras revelar los resultados de la autopsia que la mujer falleció por ... una parada cardiaca. Los hechos tuvieron lugar en la calle Sucre, en la zona de Los Romanos. El servicio unificado de Emergencias 112 recibió un aviso informando del fallecimiento de una mujer... Relacionada: www.meneame.net/story/violencia-machista-asesinada-mujer-puerto-santa-

| etiquetas: libertad , detenido , autopsia , parada cardiaca , el puerto , los romanos
15 3 0 K 221 actualidad
22 comentarios
15 3 0 K 221 actualidad
Comentarios destacados:    
angelitoMagno #15 angelitoMagno *
#10 Aquí lo aclaran: En libertad el detenido por la muerte de su pareja en Cádiz tras confirmarse que fue una sobredosis
www.rtve.es/noticias/20260228/asesinada-mujer-puerto-santa-maria-cadiz

(Es la noticia relacionada, que le han cambiado el titular)
3 K 50
angelitoMagno #17 angelitoMagno
A mi lo que me sorprende es que la gente siempre quiera ser mas papistas que el papa.

los agentes no descartan ninguna hipótesis y se mantiene abierta una investigación.
Si se confirma que se trata de un nuevo caso de violencia machista
www.canalsur.es/noticias/andalucia/la-policia-investiga-la-muerte-de-u

Si los agentes aún están investigando, y el caso aún no esta declarado como violencia de género, ¿a que esa prisa en calificarlo como tal?
2 K 36
KoLoRo #19 KoLoRo *
#17 Mujer muere -> Violencia de Género, luego ya si eso, si esta cantadisimo que no, ya reculamos ya si eso... pero mientras tanto, viogen al canto. Esas estadisticas no se inflan solas :-D
1 K -4
capitan__nemo #5 capitan__nemo
¿Una parada cardiaca por la paliza o abuso que le estaba infligiendo?
2 K 30
KoLoRo #6 KoLoRo
#5 DIgo yo, que si fuera el caso, tendría ematomas... y la auptosia lo diria y no lo dejarian libre.

La cuestion es que el tio es culpable si o si, aun que se diga que es un infarto, el tio es culpable y punto!
2 K 27
elsnons #9 elsnons *
#5 Realmente ella ha fallecido por sobredosis pero toda la atención se ha puesto en su pareja se supone por la mala reputación de ambos en su entorno próximo.
3 K 38
KoLoRo #11 KoLoRo
#9 Pre preguntar... de donde sale lo de sobredosis?
0 K 7
KoLoRo #14 KoLoRo *
#13 Ostias, pues cuando entre no salia eso... la pregunta era de verdad, que no vi más info la primera vez que entre.

Gracias

PD: Vale, la han modificado, antes no era tan larga (la noticia xD)
0 K 7
Connect #16 Connect
#13 Pues en el meneo no dice eso. Ni lo nombra. Y en el enlace que tu envias no dice nada de la parada cardíaca.
Tela la prensa de hoy en dia...
0 K 12
elsnons #18 elsnons
#16 bueno pone que la autopsia ha determinado que la causa de la muerte es por sobredosis y casi siempre las sobredosis paran el corazón
1 K 17
#20 elBerzas *
#5 ya puestos a inventar te pongo otra: la yonki que estaba montandole el pollo para que le diera su dosis y el pobre hombre se negaba porque se preocupa de su salud, tras el pollo, arrojar objetos y acudir la policia el pobre hombre le de su drogaina y palma. No te jode.

Lo que si te aseguro que en caso contrario la tía no iba palante.
0 K 6
Torrezzno #2 Torrezzno
La mató a disgustos entonces
0 K 19
platypu #4 platypu
Se muere tu mujer de un infarto y te detienen
1 K 18
ostiayajoder #10 ostiayajoder
#4 le detuvieron ayer le soltaron hoy....

Algo tendra q investigar la policia sino sabe q ha pasado, no?

Por otro lado dice 'parada cardiaca', no 'ataque al corazon'. La parada cardiaca por que fue?
0 K 9
#1 elBerzas *
Cojonudo, vas andando con tu mujer, le da un infarto y palma... y te detienen por si acaso. Puto asco de país habéis creado los rojos de mierda.
13 K -21
#3 lameth
#1 Cuando sepas que significa lo que pasa en el país me cuentas, mientras, te dejo tiempo para que busques y te informes.
1 K 22
#7 Toponotomalasuerte
#1 creo que ese país existe solo en tu cabeza.

Si la policía unas horas antes acude por llamada de los vecinos, lo normal es lo que pasó. La mierda que te mete tu amo en la cabeza te está derritiendo el cerebro. Los hechos:
www.lavozdigital.es/provincia/el-puerto/mujer-asesinada-puerto-policia

Siempre algún pollaherida haciendo el cretino.
11 K 141
Cherenkov #21 Cherenkov
#1 @eirene A esta gente se les tiene permitido insultar?
0 K 9
#22 elBerzas *
#21 no, sólo a los que llaman fachas de mierda o machistas de mierda.
0 K 6
Mltfrtk #12 Mltfrtk *
Cojonudo, va una mujer por la calle y no asesina ni viola a ningún hombre.
Puto asco de pais, las mujeres que habéis asesinado y violado, machistas retrasados de mierda.
5 K -42

menéame