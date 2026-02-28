edición general
Violencia machista: asesinada una mujer en El Puerto de Santa María

Una mujer ha sido asesinada en el Puerto de Santa María, Cádiz. La Policía Nacional ha detenido este sábado a su pareja como posible autor del crimen, que se investiga como violencia de género. El servicio de emergencias 112 ha informado de que recibió este viernes un aviso para atender a una mujer en un domicilio ubicado en la barriada de Los Romanos de El Puerto y que los sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento de la mujer, que se encontraba en el suelo de su casa, ubicada en la calle Sucre.

| etiquetas: virgen , puerto de santa maría , asesinato , machismo , detenido
Mediorco #1 Mediorco
Que pasa #masde120? te parece sensacionalista que muera una mujer? Hay que ver, eh? Estas mujeres que van dando la nota y exagerando.
#2 laruladelnorte
De confirmarse esta muerte como un crimen machista, el número de mujeres asesinadas por violencia de género ascendería a 11 en 2026, la segunda víctima mortal en lo que va de año en Cádiz, tras el asesinato de una mujer en Olvera en enero, y a 1.354 desde 2003, cuando se comenzaron a recopilar estos datos.

Otra más y por desgracia no será la última.y mientras hay partidos que tachan el plan de igualdad como adoctrinamiento y despilfarro público.
Mediorco #3 Mediorco
#2 Si pero vox no para de socavarlo. Para mi son responsables en buena parte de estas muertes y sus votantes cómplices.

Además no paran de ignorar que las asesinadas no son la únicas víctimas. Como si no hubieran entre 150000 y 200000 denuncias al año por violencia de género.
#4 laruladelnorte
#3 Y eso sin contar a los niños que los asesinos dejan sin madre.
