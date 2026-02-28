Violencia machista: asesinada una mujer en El Puerto de Santa María

Una mujer ha sido asesinada en el Puerto de Santa María, Cádiz. La Policía Nacional ha detenido este sábado a su pareja como posible autor del crimen, que se investiga como violencia de género. El servicio de emergencias 112 ha informado de que recibió este viernes un aviso para atender a una mujer en un domicilio ubicado en la barriada de Los Romanos de El Puerto y que los sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento de la mujer, que se encontraba en el suelo de su casa, ubicada en la calle Sucre.