edición general
8 meneos
12 clics
Liberados los 14 periodistas detenidos en la sesión inaugural de la nueva Asamblea Nacional venezolana

Liberados los 14 periodistas detenidos en la sesión inaugural de la nueva Asamblea Nacional venezolana

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP) ha afirmado este lunes que las autoridades venezolanas han deportado a uno y liberado a los restantes trece de los 14 periodistas y trabajadores de medios de comunicación detenidos durante la jornada del lunes, coincidiendo con la sesión inaugural de la nueva Asamblea Nacional venezolana.

| etiquetas: venezuela , asamblea nacional , libertad de prensa
8 0 0 K 115 actualidad
2 comentarios
8 0 0 K 115 actualidad
Fartón_Valenciano #1 Fartón_Valenciano
"Es un saldo alarmante frente al que reiteramos nuestra exigencia de garantías para el ejercicio libre del periodismo, el cese de la persecución y la libertad de los 23 periodistas y trabajadores de medios en Venezuela que permanecen detenidos", ha concluido el STNP"  media
2 K 41
javierchiclana #2 javierchiclana *
#1 El saqueo sigue, (ahora tendrá que alimentar, además, al Zanahorio y sus amigos)... la Libertad y la Democracia pueden esperar :wall:

Enrique Márquez, candidato progresista a la presidencia, lleva más de 1 año encarcelado. www.youtube.com/watch?v=YbcWPzrAgHs
0 K 18

menéame