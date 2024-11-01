Liberados los 14 periodistas detenidos en la sesión inaugural de la nueva Asamblea Nacional venezolana

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP) ha afirmado este lunes que las autoridades venezolanas han deportado a uno y liberado a los restantes trece de los 14 periodistas y trabajadores de medios de comunicación detenidos durante la jornada del lunes, coincidiendo con la sesión inaugural de la nueva Asamblea Nacional venezolana.
| etiquetas: venezuela , asamblea nacional , libertad de prensa
